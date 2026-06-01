Erzincan\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Orhan Ş.'nin kullandığı 06 BVC 907 plakalı otomobil, Kemah Kavşağı'nda, Veli O. idaresindeki 24 ET 074 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan 2 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile V. Ş. ve Z. O. ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.