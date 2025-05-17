Erzincan'da, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Turgay P'nin (35) kullandığı 24 AL 846 plakalı traktör, Uluköy- Çağlayan kara yolunda seyir halindeyken yol kenarına devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık görevlileri, traktörün altında kalan sürücünün öldüğünü belirledi.
Turgay P'nin cesedi, savcının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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