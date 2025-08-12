Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesi amacıyla Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki bir binaya operasyon düzenledi.
Çalışmalarda takibe alınan şüphelilerin ikametindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve bir ruhsatsız silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?