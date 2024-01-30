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Erzincan'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Erzincan'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 111 gram sentetik uyuşturucu, iklimlendirme sistemi ve tabanca gibi çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor.

Erzincan\'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
30.01.2024 - 10:21,
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Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 111 gram sentetik uyuşturucu, iklimlendirme sistemi, iklimlendirme sisteminde kullanılan muhtelif malzemeler, 1 tabanca, 39 tabanca fişeği ve 1 tarihi obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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