Erzincan'da Vaşak Görüntülendi

03.03.2026 10:00
Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, tavşan avlarken görüntülendi.

ERZİNCAN'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak avlanırken görüntülendi.

Refahiye ilçesi Kırkbulak köyünde doğa fotoğrafları çeken Berfin Karataş, avladığı tavşanı yiyen bir vaşak fark etti. Bir süre avının başında bekleyen vaşak, daha sonra ağzına aldığı tavşanla uzaklaştı. O anları kayıt altına alan Karataş'ın sanal medya hesabından paylaştığı görüntüler, kısa sürede çok sayıda izlendi.

Kaynak: DHA

