Erzincan'daki facia 5.5 saat önce geliyorum demiş! Dev yarık fark edilince çalışmalar durdurulmuş - Son Dakika
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Erzincan'daki facia 5.5 saat önce geliyorum demiş! Dev yarık fark edilince çalışmalar durdurulmuş

Erzincan'da altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. Felaketin yaşandığı gün saat 09.30 itibarıyla liç alanında dev bir yarığın fark edilmesiyle çalışmaların durdurulduğu ve 100'ün üzerinde işçinin sahadan çekildiği öğrenilirken, çöküntü yaşanan alanın çimentoyla kaplandığı iddia edildi.

15.02.2024 10:25  Güncelleme: 10:29
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Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan bir altın madeninde önceki gün meydana gelen toprak kayması nedeniyle kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları gece gündüz demeden sürerken, Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Facianın yaşandığı günün sabahında işçilerin liç alanında dev bir yarığı fark etmesiyle çalışmaların durdurulduğu ve çöküntü yaşanan alanın çimentoyla kaplandığı öne sürüldü.

TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİLERİ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler'deki maden sahasında, salı günü saat 14.28'de Eski Değirmen mevkiinde heyelan yaşandı. Maden ocağı sahasındaki 200 metre yüksekliğindeki biriktirilmiş toprak kaydı. 10 milyon metreküp olduğu hesaplanan kütlenin yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği tespit edildi. Koca bir dağın çöktüğü olayda toprak altında kalan 9 madenciyi kurtarmak için bölgeye Erzincan Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Toprak altında kalan 9 işçiye ulaşabilmek için çalışmalar aralıksız sürürken arama kurtarma ekipleri çalışmalarına gündüz olduğu gibi günün ilerleyen saatlerinde de devam ediyor.

Erzincan'daki facia 5.5 saat önce geliyorum demiş! Dev yarık fark edilince çalışmalar durdurulmuş

FACİA SAATLER ÖNCESİNDE GELİYORUM DEMİŞ

Firma sorumlusu dahil 7 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili çok konuşulacak iddialar da ortaya atıldı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre altın madeni sahasındaki facia saatler öncesinde resmen geliyorum demiş.

İŞÇİLERDEN "BURASI ÇÖKECEK" UYARISI

Felaketin yaşandığı günün sabahında saat 09.00 gibi rutin kontroller sırasında liç sahasında dev bir yarık fark eden işçilerin "Burası çökecek" uyarısıyla harekete geçen ustabaşının yetkililere haber vermesiyle saat 09.30 itibarıyla çalışmaların durdurulduğu ve 100'ün üzerindeki işçinin sahadan çekildiği iddia edildi.

Erzincan'daki facia 5.5 saat önce geliyorum demiş! Dev yarık fark edilince çalışmalar durdurulmuş

10 MİLYON METREKÜP TOPRAK 9 İŞÇİYİ İÇİNE ALIP KAYIYOR

Çöküntünün meydana geldiği alanın çimentoyla kapatılması sonrasında 3 uzmanın inceleme yapmak üzere beyaz bir araca binerek tepeye çıktıkları ve araç dönüş yolundayken zehir tepesinin hareketlenerek 10 milyon metreküplük toprağın, 9 işçiyi içine alarak 800 metre kadar kaydığı ifade ediliyor.

Erzincan\'daki facia 5.5 saat önce geliyorum demiş! Dev yarık fark edilince çalışmalar durdurulmuş

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'daki facia 5.5 saat önce geliyorum demiş! Dev yarık fark edilince çalışmalar durdurulmuş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'daki facia 5.5 saat önce geliyorum demiş! Dev yarık fark edilince çalışmalar durdurulmuş - Son Dakika
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