Erzincan Emniyeti'nden Kadınlar Günü Kutlaması

Erzincan Emniyet Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, emniyet bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan kadın personellerin görüntülerini içeren video paylaşıldı.

Paylaşım, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez." sözleriyle yapıldı.