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Erzincan'ın turizm beldesi Çağlayan'ı sel vurdu

ERZİNCAN - Erzincan'da etkili olan sağanak yağış Çağlayan Beldesinde sele dönüştü. Turizm beldesinde restoranları ve çok sayıda müstakil evi sel suları bastı.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan'da akşam saatlerinde doluyla karışık yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış Erzincan il merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan, Girlevik Şelalesinin de yer aldığı Çağlayan Beldesinde sele dönüştü. Sel suları Erzincan'ın en popüler turizm beldesinde büyük zarara yol açtı. Dere yatağından taşan sel suları restoranları vurdu. Su altında kalan işletmelerde su tahliye çalışması sürdürülüyor.

Sel suları ekili araziler ve müstakil evleri de etkiledi. Çağlayan Beldesine İl Özel İdaresi, belediye, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ile Çağlayan Beldesine gelerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak çalışmaları yerinde inceledi.

Beldede aralıklı sağanak yağış devam ederken riskli noktalar jandarmanın megafonla uyarısıyla boşaltıldı.