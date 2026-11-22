ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesindeki 'Dumanlı Tabiat Parkı'nda etkili olan soğuk hava, gölün yüzeyinin buzla kaplanmasına neden oldu. Parkı kaplayan yoğun sis ve gölün manzarası görüntülendi.

Dumanlı Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi, kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle buzla kaplandı. Bölgede yoğun sis etkili oldu. Sisle kaplanan ağaçlar, yüzeyi buz tutan göl ve çevredeki manzara, doğaseverlerin de ilgisini çekti. Doğa fotoğrafçısı Fatih Civan, Dumanlı Tabiat Parkı'ndaki manzarayı dronla görüntüledi.