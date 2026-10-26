Erzincan Soğukoluk'ta çatıdan düşen 58 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

Erzincan'da çatıdan düşen 58 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Soğukoluk köyündeki evinin çatısında çalışan Nurullah Taşdemir (58), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Taşdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Taşdemir'in cenazesi, jandarma ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.