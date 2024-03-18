Erzurum 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde şehit anıldı
ERZURUM - Erzurum'da 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü çerçevesinde Karskapı Şehitliği'nde tören yapıldı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kapsamında Karskapı Şehitliği'nde ve Asri Mezarlıktaki şehitliklerde anma programları gerçekleştirildi. Karskapı Şehitliği'ndeki anma programına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Fatma Öncü, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, şehit yakınları, kamu kurum ve kuruluş yöneticiler katıldı.
Çelenk sunumu, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra günün anlam ve önemi üzerine konuşmalar yapıldı. Daha sonra Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. Karskapı Şehitliği'ndeki program şehit kabirlerinin ziyaret edilmesi ve karanfil konulmasıyla tamamlandı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü çerçevesindeki anma programlarına daha sonra Asri Mezarlık'taki şehitlik ziyareti ile tamamlandı.
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