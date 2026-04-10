Erzurum, Ağrı ve Ardahan\'da Polis Haftası dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

10.04.2026 22:27
Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Erzurum'da, İl Emniyet Müdürlüğü binasında resepsiyon verildi.

Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, polislerin vatan ve milletin menfaatleri söz konusu olduğunda canları hiçe sayarak görev aldıklarını söyledi.

Emniyet mensuplarının hayatın her anında suçluların adalete teslim edilmesini sağladığını belirten Baruş, şunları dile getirdi:

"15 Temmuz 2016'da satılmış hainler, ülkemizin birliğine kastettikleri gece Türk Polis Teşkilatı'nın vatansever evlatları göreve koşarak hepsi göğsünü milletin bağımsızlığına ve halkımızın hürriyetine feda etti. En önemli kahramanlık destanının yazıldığı yerlerden biri de polis özel harekat başkanlığıydı, o gece görevli olsun olmasın 'ben vatan için ne yapabilirim' diye Gölbaşı'na koşan kıymetli evlatlarımızdan canlarını kaybedenler, vücutları parçalananlar ve kanlarını vatana feda eden yiğitler oldu."

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da teşkilatının 181 yıldır millete hizmet ettiğini belirtti.

Teşkilatın Cumhuriyet tarihi öncesine dayandığını hatırlatan Karaburun, "Halkımıza her türlü noktada, ihtiyaç duyduğu her an can ve mal güvenliğini, huzur ve refahını sağlama anlamında, dünyadaki bütün emsal teşkilatların daha üstünde hizmetiyle vatandaşı kucaklama azim ve kararlılığımız vardır." ifadelerini kullandı.

Müzik dinletisinin sunulduğu resepsiyonda, Vali Baruş, bazı emniyet mensuplarına hizmetlerinden dolayı başarı belgesi verdi.

Ağrı

İl Emniyet Müdürlüğünce Polis Evi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Önder Bozkurt, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, Türk Polis Teşkilatı mensuplarının gününü tebrik ederek, tüm personele görevlerinde başarılar diledi.

İl Emniyet Müdürü Önder, yaptığı konuşmada, gazileri minnetle anarak, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Önder, şöyle konuştu:

"180 yıllık bir maziyi geride bırakmış olan teşkilatımız, yasaların verdiği yetkiyi, milletimizden aldığı güçle birleştirerek, ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamayı, vatandaşlarımızın canını, malını ve onurunu korumayı kutsal bir görev bilmiştir. Hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılık anlayışıyla görev yapan teşkilatımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'herkesin polisi kendi vicdanıdır fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır' sözünü ilke edinerek görevini kararlılıkla sürdürmektedir."

Programda, günün anısına şehit aileleri ve gazi yakınları pasta kesti.

Ardahan

Polis Evi'nde düzenlenen programda, emniyet mensuplarıyla bir araya gelen Vali Mehmet Fatih Çiçekli, görevlerinde gösterdikleri gayret ve başarı dolayısıyla bazı polislere başarı belgesi verdi.

Çiçekli, emniyet teşkilatının toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki rolünün büyük olduğuna değinerek, "Kıymetli emniyet mensuplarımız, Rabbim sizleri her türlü kötülükten, musibetten ve fenalıktan muhafaza eylesin. Bizler büyük bir aileyiz. Emniyet teşkilatımız ve tüm kolluk kuvvetlerimiz de bu büyük ailenin ayrılmaz bir parçasıdır. Sizler bizlere hem Yüce Allah'ın hem de ailelerinizin emanetisiniz." dedi.

Programda, günün anısına pasta kesildi.

Kaynak: AA

