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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Soğuk Hava ve Buzlanma Etkisi - Son Dakika
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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Soğuk Hava ve Buzlanma Etkisi

Erzurum, Ardahan ve Kars illerinde soğuk hava ve buzlanma devam ediyor. Erzurum'da gece sıfırın altında 9 derece ölçülen hava sıcaklığı, kaldırım ve bazı yollarda buzlanmaya neden oldu. Ardahan'da ise yol, kaldırım, dere ve akarsu yüzeyleri buz tuttu. Kars'ta da soğuk hava nedeniyle sulak alanlar dondu ve Kars Çayı'nın bazı bölümleri buzla kaplandı. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için branda ve battaniyeler kullanıyor.

Erzurum, Ardahan ve Kars\'ta Soğuk Hava ve Buzlanma Etkisi
30.12.2023 - 10:16,
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Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk hava ve buzlanma etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü Erzurum'da, soğuk havanın etkisiyle kaldırım ve bazı yollarda buzlanma oluştu.

Soğuk hava dolayısıyla park halindeki araçların camları buz tuttu.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Kentte yol ve kaldırımların yanı sıra dere ile akarsu yüzeyleri buz tuttu.

Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle bazı sulak alanlar dondu, vatandaşlar araçlarını branda ve battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.

Kars Çayı'nın bazı bölümleri buzla kaplandı.

Kaynak: AA
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