Erzurum, Ardahan ve Kars\'ta Soğuk Hava ve Buzlanma Etkisi

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk hava ve buzlanma etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü Erzurum'da, soğuk havanın etkisiyle kaldırım ve bazı yollarda buzlanma oluştu.
Soğuk hava dolayısıyla park halindeki araçların camları buz tuttu.
Ardahan
Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.
Kentte yol ve kaldırımların yanı sıra dere ile akarsu yüzeyleri buz tuttu.
Kars
Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Soğuk hava nedeniyle bazı sulak alanlar dondu, vatandaşlar araçlarını branda ve battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.
Kars Çayı'nın bazı bölümleri buzla kaplandı.
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