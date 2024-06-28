Erzurum Atatürk Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum Atatürk Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek

Erzurum Atatürk Üniversitesi tıp fakültesinden mezun olan öğrenciler, Filistin bayrağındaki renklerde balonları gökyüzüne bıraktı. Tören sırasında konuşan dekan, Gazze'deki insanlık suçunu kınayarak, bu durumu savaş ve insanlık suçu olarak nitelendirdi. Mezun olan öğrenciler ise hekimlik mesleğinin önemine vurgu yaparak, hastalara en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirtti.

28.06.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Atatürk Üniversitesinden mezun olan öğrenciler, Filistin bayrağındaki kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah renklerde balonları gökyüzüne bıraktı.

Üniversitenin tıp fakültesinden mezun olan öğrenciler için kampüste diploma dağıtım töreni düzenlendi.

Törende konuşan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak, fakültelerinin 64 yıllık bir çınar olduğunu ve öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.

Gazze'de bir insanlık suçu ve dramının yaşandığını belirten Albayrak, şöyle konuştu:

"Evet savaş dünya hukukunda vardır ama Cenevre Sözleşmesi ile savaşlarda uyulması gereken kurallar vardır. Bu kurallardan bir tanesi de bizimle ilgilidir, toplumla ilgilidir. Hangi savaş durumu olursa olsun sağlık kuruşlarına, sağlık araçlarına, sağlık çalışanına savaş açılamaz, ateş edilemez, herhangi bir şekilde taarruz edilemez. Bugün Filistin'de maalesef hastanelerin ve ambulansların bombalandığını, hastaların öldüğünü görüyoruz."

Albayrak, bu durumun insanlık ve savaş suçu olduğunu vurgulayarak, "Bunu yapanlar yarın dünya hukukunda yargılanacaklardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Nasıl ki Hitler ve Naziler yargılanmış, bunlar da yargılanacaklardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Emin Şenol da üniversiteden mezun olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

Şenol, üniversite hayatı boyunca hocalarından büyük destek aldığını belirterek, "Burada öğrendiklerimizi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ekolünü Türkiye'nin dört bir yanına dağıtacağız. Tıbbi bilgimizin yanında daha birinci sınıftan beri hocalarımızı nakış gibi işlediği hekimlik anlayışımız ve insancıl bakış açımızla hastalarımıza en büyük faydayı vermek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Onur Bozkurt da hekimliğin vatandaşların her zaman canını emanet ettiğini önemli bir meslek olduğuna dikkati çekti.

Konuşmaların ardından 317 öğrenciye diplomaları verilerek, üniversiteyi birincilikle tamamlayanların isimleri mezuniyet kütüğüne çakıldı.

Programda boyunlarına kefiye takan bazı öğrenciler de "Filistin Bu Sene Mezun Vermedi, Dünya Sınıfta Kaldı" yazılı pankart açtı. Öğrenciler daha sonra Filistin bayrağındaki kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah renklerdeki balonları gökyüzüne bıraktı.

Hekimlik andının okutulmasının ardından kep atan öğrenciler mezun olmanın sevincini yaşadı.

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Filistin, Erzurum, Gazze, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Atatürk Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
20:48 Kastamonu’da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı Kastamonu'da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:11:37. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum Atatürk Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement