Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen\'den Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sekmen, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının zirveye ulaştığı, maddi ve manevi dayanışmanın pekiştiği müstesna bir gün olduğunu belirtti. Tüm hemşehrilerinin mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor ve hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

09.04.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sekmen, mesajında, rahmetiyle kendilerini kucaklayan, şefkatiyle bizi bir araya toplayan on bir ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakarak, sevinç, neşe ve kardeşlik duygularının yayıldığı Ramazan Bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin yanı sıra coştukça coşan bir sevgi selinin tarifi olduğunu bildiren Sekmen, "Bayramımız şen, gönüllerimiz gülşen olsun. Hanelerimiz, bayramın bereketi, huzur ve mutluluğuyla buluşsun. Ağızlarımızdan tat, bedenlerimizden sağlık ve sıhhat, ruhumuzdan afiyet hiçbir zaman eksik olmasın." ifadelerini kullandı.

Sekmen, bayramın neşe ve sevinç günü demek olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Bayram, ibadet hazzıyla coşan, Allah aşkıyla yanıp tutuşan, peygamber muhabbetiyle yaşayan müminlerin manevi duygularla dolup taştıkları bir gündür. Bayram, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının zirveye ulaştığı, maddi ve manevi dayanışmanın pekiştiği, dost ve akraba ziyaretlerinin yoğunlaştığı müstesna bir gündür. Bayramlarımızın toplum hayatımızda üstün yeri ve eşsiz değeri vardır. Bayram günleri toplum şuurunun bütünleştiği, fertlerinin kaynaşıp kucaklaştığı seçkin günlerdir. Bayramı fırsat bilerek, birbirimize olan sevgimizi gösterelim, kimsesizlerin yardımına koşalım, kırgınlığa, dargınlığa, küskünlüğe son verelim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor ve hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Mehmet Sekmen, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Zonguldak'ta vatandaşlar bayram öncesi mezarlık ziyaretleri gerçekleştirdi
    18:14 Zonguldak'ta vatandaşlar bayram öncesi mezarlık ziyaretleri gerçekleştirdi

    Ramazan Bayramı öncesi Zonguldak'ta vatandaşlar mezarlık ziyaretleri gerçekleştirdi. Asri Mezarlık'a ziyaret gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için güzergah üzerinde ulaşım ücretsiz sağlandı. Vatandaşlar mezar temizliği yaparak hayatını kaybeden yakınları için dualar etti.

  • Eskişehir Seyitgazi'de Bayram Arifesinde Mezarlıkta Dua
    18:14 Eskişehir Seyitgazi'de Bayram Arifesinde Mezarlıkta Dua

    Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Gemiç mahallesi sakinleri, her bayram arifesinde mezarlıkta toplanarak hayatını kaybetmiş yakınları için dua ediyor. Mahallede yaşayanlar ve köylerinde tatilini geçiren gurbetçiler, ikindi namazında bir araya gelerek ahirete göçen yakınları için dua ediyor. İkindi namazını kıldıktan sonra mahalle mezarlığına giden vatandaşlar, cami imam hatibi tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek yakınlarının kabirlerinin başına giderek dua ediyor.

  • Antalya'da 12 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi, 3 Yabancı Uyruklu Tutuklandı
    18:11 Antalya'da 12 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi, 3 Yabancı Uyruklu Tutuklandı

    Antalya'da düzenlenen operasyonda, yurt dışından hava yoluyla getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik çalışma sonucunda 33 milyon lira değerinde 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu kişi, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

  • Antalya'da 33 milyon TL değerinde 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi
    18:10 Antalya'da 33 milyon TL değerinde 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi

    Antalya'da yapılan operasyonda, yurtdışından hava yolu ile getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik Antalya Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 33 milyon TL olan 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Operasyon sonucunda yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.


17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan “Refah“ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Refah" mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
16:19 YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi
16:05 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın ’siyasi rüşvet’ iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt verdi
15:12 Hamile kardeşini kaçarak evlendiği için katletmiş Hamile kardeşini kaçarak evlendiği için katletmiş!
16:58 Mersin’de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi Mersin'de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
15:47 Diyarbakır’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
15:36 Elazığ’da park tartışmasında polisin hızlı müdahalesi faciayı önledi Elazığ'da park tartışmasında polisin hızlı müdahalesi faciayı önledi
15:27 Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
14:57 Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı
14:49 Yeniden Refah Partisi’nden hükümete “İsrail“ çağrısı: Kürecik’i kapatın Yeniden Refah Partisi'nden hükümete "İsrail" çağrısı: Kürecik'i kapatın
14:25 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı
14:09 Metroda iğrenç olay Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı Metroda iğrenç olay! Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 18:18:34. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement