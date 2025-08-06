Erzurum'da 145 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzurum'da geçen ay çeşitli suçlardan aranan 145 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde temmuzda gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 160 bin 775 kişi sorgulandı, aranan 145 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin bu süreçte yaptığı trafik denetimlerinde ise 30 bin 827 araç kontrol edildi.

Ayrıca 1947 umuma açık iş yeri, 951 park ve bahçe ile 2 bin 115 metruk bina kontrol edildi, 369 yoklama kaçağı tespit edildi.

Çalışmalarda 6'sı kurusıkı 18 tabanca, 6 av tüfeği, 32 bıçak, 198 fişek, 380,6 gram uyuşturucu ele geçirildi.