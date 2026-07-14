Erzurum'da 15 Temmuz Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Erzurum'da 15 Temmuz Sergisi Açıldı

Erzurum\'da 15 Temmuz Sergisi Açıldı
14.07.2026 16:11
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Erzurum'daki Tarihi Çifte Minareli Medrese'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında açılan resim ve fotoğraf sergisinde, şehit yakınlarının tasarladığı 200 eser yer aldı. Vali Aydın Baruş'un gezdiği sergi, 16 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim ve Fotoğraf sergisi açıldı.

Tarihi Çifte Minareli Medrese'de "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla açılışı yapılan sergide, 15 Temmuz şehitleri ile gazilerinin fotoğrafları ve yakınlarının tasarladığı 200 eser yer aldı.

Vali Aydın Baruş, kurdele kesiminin ardından sergiyi gezip şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, AA muhabirine, eserlerin tasarlayanlardan dolayı ayrıca kıymetli olduğunu söyledi.

Serginin önemini anlatan Aykut, şunları kaydetti:

"Sanattan Yaşam ve Sanata Teşvik Projesi kapsamında şehit yakınlarının yaptığı 200 eseri, Çifte Minareli Medrese'de sergilemenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Şehitlerimizin mukaddes emanetlerinin her zaman yanındayız ve destek olacağız. Gazilerimiz de baş tacımızdır, onların gelişimi, mutluluğu, desteği ve işbirliği noktasında her türlü çalışmada bir aradayız, her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz."

Sergi, 16 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da 15 Temmuz Sergisi Açıldı - Son Dakika

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