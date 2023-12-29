Erzurum\'da 17 yıl önce işlenen cinayet davasında müebbet hapis cezası

Erzurum'da, 17 yıl önce öldürülen ve devam eden soruşturmada herhangi bir delile ulaşılamadığı için dosyanın zaman aşımı bürosuna gönderilmesi sonrası faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmayla aydınlatılan cinayet davasında müebbet hapisle cezalandırılan 2 sanık hakkında gerekçeli karar hazırlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Ağustos 2006'da Aşkale ilçesinde Recep Akpınar'ın öldürülmesiyle ilgili "Tasarlayarak kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Göktürk ile Necmi Acar hakkındaki kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda, sanık savunmaları, müşteki ve tanık beyanları, adli tıp raporu, TAPE kayıtları, bilirkişi raporu, olay yeri tutanakları yer aldı.

Kararda savunmalarına yer verilen sanıklardan Göktürk, cinayeti Acar'ın işlediğini, Acar ise olayı Göktürk'ün gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Kararın, delillerin değerlendirilmesi ve gerekçe kısmında, sanıkların olay tarihinden önce maktule borçlarının olduğu ve borçlarından maktulü öldürerek kurtulmaya karar verdikleri belirtildi.

"Maktulü şehirden uzaklaştırıp öldürme amacıyla hareket emişlerdir"

Sanıkların bundan dolayı ortak karar aldıkları anlatılan kararda, "Suç tarihinden 2 gün önce sanıkların kararları doğrultusunda öldürmeye elverişli tüfek satın aldıkları, olay günü borçlarını ödemek için para aradıkları, bunun için çevre köylere gidecekleri bahanesiyle (gerçekte sanıkların borçlarını ödemek için para bulmak şeklinde bir düşünceleri yoktur, maktulü şehirden uzaklaştırıp öldürme amacı ile hareket emişlerdir) maktulü de kandırarak her iki sanık ve maktulün birlikte arabayla Aşkale ilçesi köylerine gittikleri, bu sırada ıssız bir yerde sanıklardan Mehmet'in arka koltuktan ön koltukta bulunan maktulün kafasına arkadan ateş ederek maktulü öldürdüğü kabul edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kararda, sanıkların Akpınar'ı araziye gömdüklerine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Sanıkların kollukta avukatları eşliğinde oluşa ve dosya kapsamına uygun anlatımları, bu doğrultuda suç yerinde bulunan kemiklerin maktule ait olduğuna dair ATK raporu, eşyaların maktulün kardeşi tarafından teşhisi, ATK raporuna göre sanıkların hazırlık anlatımlarına uygun maktulün başına ateş edilerek öldürüldüğüne dair tespit, maktul ile sanıkların olay anında aynı yerde bulunduklarına dair HTS raporları, tüm bu delillerin birbirini ve dosya içeriğini doğrulaması ve tüm dosya kapsamında sabit kabul edilmiştir."

Silahla Göktürk'ün ateş etmesine rağmen, her iki sanığın ortak hakimiyet kurdukları, maktulü fikir ve eylem birliği içinde öldürerek "kasten öldürme" suçunu işledikleri, sanıkların maktulü öldürmeye yönelik kararlarından vazgeçmemeleri, olaydan çok önce bu kararı vermeleri, kararlarında sebat etmeleri, herhangi bir tereddüt göstermemeleri, silahı aldıktan sonra 2 gün geçmesine rağmen kararlarından vazgeçmemelerinden dolayı eylemi tasarlayarak gerçekleştirdikleri ifade edildi.

"Sanıkların suçu birbirilerine atmaları, cezayı hafifletmek amaçlı"

Kararda, sanıkların tutumlarıyla ilgili şunlara yer verildi:

"Sanıkların mahkememizin genel haklarıyla oluşu kabul eder ancak suçu birbirlerine atar savunmalarına ve yine maktulün kendilerine karşı hakaret ettiğine yönelik savunmalarına mahkememizin kabulünde açıklanan hususlar, sanıkların borçlarından kurtulmak için plan dahilinde maktulü öldürmeleri ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde suç ve cezadan kurtulmak veya alacakları muhtemel cezayı haksız tahrik hükümleri uygulanarak hafifletmek amaçlı olduğu değerlendirilerek itibar edilmemiştir."

Gerekçeli kararda, sanıklar Mehmet Göktürk ve Necmi Acar'ın "Tasarlayarak kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığı, sanıkların sabıkasız oluşu ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak takdir indirimi uygulanarak müebbet hapse düşürüldüğü ve sanıkların hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar verildiği kaydedildi.