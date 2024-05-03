Erzurum'da 201 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da 201 Şüpheli Yakalandı

Erzurum\'da 201 Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 201 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalarda, birçok silah ve uyuşturucu da ele geçirildi. İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, emniyet birimlerine ve vatandaşlara teşekkür ederek, suç oranlarında azalma olduğunu belirtti.

03.05.2024 18:45
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Erzurum'da geçen ay, çeşitli suçlardan aranan 201 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde nisan ayı içinde gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 111 bin 248 kişi sorgulandı, aranan 201 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin bu süreçte yaptığı trafik denetimlerinde ise 17 bin 921 araç kontrol edildi, 371 araca ceza kesildi.

Ayrıca 600 umuma açık iş yeri, 564 park ve bahçe ile 1518 metruk bina kontrol edildi, 211 yoklama kaçağı tespit edildi.

Çalışmalarda, 11 tabanca, 7 kurusıkı, 3 av tüfeği, 114 bıçak, 233 fişek, 62 kilo 57 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, emniyet birimlerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

Her ay düzenli olarak kamuoyunun bilgilendirildiğini anlatan Yırtar, "Veriler incelendiğinde şehrimizde suç oranlarında azalma olduğu görülmektedir." dedi.

Kaynak: AA

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