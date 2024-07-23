Erzurum'da 7 Bin 273 Öğrenci Atatürk Üniversitesi Yaz Okuluna Kayıt Yaptırdı - Son Dakika
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Erzurum'da 7 Bin 273 Öğrenci Atatürk Üniversitesi Yaz Okuluna Kayıt Yaptırdı

Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversitesi'nde açılan 2023-2024 Yaz Okulu'na 7 bin 273 öğrenci kayıt yaptırarak derslerine başladı. Yaz okulunda 34 programda açılan 403 derse katılan öğrenciler, 1 Eylül'e kadar eğitimlerine devam edecek. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yaz okulunun öğrencilerin eğitim süreçlerini kesintisiz sürdürebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri açısından önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, yaz okulunun Erzurum'un ekonomik ve kültürel canlılığına katkı sağladığı vurgulandı.

23.07.2024 10:01
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Erzurum'da 7 bin 273 öğrenci, Atatürk Üniversitesinde açılan yaz okuluna kayıt yaptırıp derslerine başladı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesinde 2023-2024 Yaz Okulu uygulamasına, 2 bin 553'ü 150 ayrı üniversiteden olmak üzere 7 bin 273 öğrenci katıldı.

Üniversitede 13 birimde, 34 programda açılan 403 derse kayıt yaptıran öğrencilerle başlayan yaz okulunda, eğitim öğretim faaliyetleri 1 Eylül'e kadar devam edecek.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yaz okulu uygulamasının, Atatürk Üniversitesinin yenilikçi ve dinamik eğitim kurumu olarak tanınmasına ve tercih edilmesine katkı sunduğunu belirtti.

Çomaklı, "Yaz okulu uygulamamız, öğrencilerimizin eğitim süreçlerini kesintisiz sürdürebilmeleri ve eksik kaldıkları konularda kendilerini geliştirebilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Farklı üniversitelerden gelen öğrencilerle akademik ve sosyal anlamda zengin bir öğrenme ortamı sağlıyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik esnek ve yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin, yaz okulunun yoğun programında hem akademik anlamda kendilerini geliştirme fırsatı bulacağını hem de Atatürk Üniversitesinin sunduğu sosyal ve kültürel olanaklardan yararlanabileceğini vurgulayan Çomaklı, şunları kaydetti:

"Yaz okulu, sadece öğrenciler için değil aynı zamanda Erzurum için de büyük değer taşıyor. Üniversiteye gelen binlerce öğrenci, kentte ekonomik ve kültürel canlılık oluşturuyor ve bu sayede Erzurum'un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buluyor. 67 yıllık köklü geçmişe sahip üniversitemizin gerek kendi bünyesinde yetiştirdiği yüz binlerce öğrenci gerekse farklı üniversitelerden gelen misafir öğrencilerle, ülke yükseköğretimine hizmete ve yeni nesil üniversite vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza ülkemiz ve milletimiz adına devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da 7 Bin 273 Öğrenci Atatürk Üniversitesi Yaz Okuluna Kayıt Yaptırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da 7 Bin 273 Öğrenci Atatürk Üniversitesi Yaz Okuluna Kayıt Yaptırdı - Son Dakika
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