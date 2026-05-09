Erzurum\'da Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Erzurum'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Erzurum-Pasinler yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 FB 299 plakalı otomobilin hareket halindeyken motor kısmından alevler yükseldi.
Aracını yol kenarına çeken sürücü, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
