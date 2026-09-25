Erzurum\'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 3 yıl 9 ay hapis kararına aile itiraz etti

Erzurum'da, kaldırımda bisikletiyle bekleyen 10 yaşındaki Abdulbaki Alperen Cellat'a aracıyla çarpması sonucu ölümüne neden olan ve yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Cüneyt B. hakkında verilen karara çocuğun ailesi avukatları aracılığıyla itiraz etti.

Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesince, 6 Nisan'da Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde ekmek almak için evden çıkan ve kavşaktan karşıya geçmek için kaldırımda bisikletiyle bekleyen Abdulbaki Alperen Cellat'a (10) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Cüneyt B'nin (35) "Bilinçli taksirle kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve 85 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmesine çocuğun ailesi, avukatları aracılığıyla Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.

Çocuğun ailesi tarafından kararın incelenmesi için sunulan dilekçede, yerel mahkeme kararının hukuka aykırı bulunduğu ifade edildi.

Yerel mahkemenin Cüneyt B. hakkında "Bilinçli taksirle kişinin ölümüne neden olmak" suçundan mahkumiyet kararı verdiği belirtilen dilekçede, eylemin hukuki niteliğinin esasen "Olası kast ile ölüme neden olma" suçu olduğu savunuldu.

"Adli Tıp Kurumu raporuna göre tamamen kusurlu"

Dilekçede, 2,13 promil alkolün bilincin son derece bulandığı ve reflekslerin neredeyse sıfırlandığı adli bir sarhoşluk düzeyi olduğu ifade edilerek, yüksek oranda alkollü, ehliyetsiz ve kaza anında aşırı süratli araç kullanan sanığın Adli Tıp Kurumu raporuna göre tamamen kusurlu olduğu aktarıldı. Sanık hakkında cezada teşdit (bir suç için hükmedilen cezanın kanuni veya artırıcı nedenlerle ağırlaştırılması, artırılması) uygulanmasına rağmen takdiri indirimin asgari oranda uygulanmasının da hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

Dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Sanık tüm dosya kapsamından da anlaşılacağı üzere, alkollüdür, ehliyetsizdir, olay anında aşırı süratlidir, kaza gerçekleşince olay yerinden kaçmıştır ve bu esnada aynı araçta bulunan ve tanık olarak dinlenen arkadaşlarının ısrarına rağmen müteveffaya yardım için durmamıştır. Daha da önemlisi sanık, olay sonrasında verdiği ilk ifadesinde aracı kendisinin kullanmadığını ifade etmiş, bir başkasının ismini vererek onu suçlamış ve böylece gerçekleşen olaydan hiçbir pişmanlık duymadığını gösterdiği gibi adaleti de yanıltırcasına delilleri karartmıştır. Tüm bunlara rağmen bu şahıs hakkında yerel mahkemece lehine takdiri indirim nedeni uygulanmış olması izahsızdır."

"Alkollüymüş, sonradan bizden özür diledi ama biz bunları kabul etmedik"

Baba Murat Cellat, AA muhabirine, olayın saat 21.00 sıralarında meydana geldiğini, oğlunun markete gitmek için evden çıktığını söyledi.

Kendisinin işten geldiğini, yorgun olduğu için yattığını ifade eden Cellat, şöyle konuştu:

"Eşim beni arayarak Alperen'e araba vurduğunu söyledi. Ben de koşarak kaza yerine gittim. Çocuğu ambulansla hastaneye götürmüşler. Polis bana 'Çocuğun bir şeyi yok' dedi ama meğer çocuk o esnada komaya girmiş. Öyle vurmuş ki paramparça etmiş. Hastanede 3 gün kaldı. Doktorlar beyin ölümünün gerçekleştiğini önceden söylemişti. Hakim yüzde 100 suçu buna (Cüneyt B.) verdi. Raporlarda bizim çocuğun yüzde sıfır suçu var, hiç suçu yok yani. Hakim bu kararı verdi, adam elini kolunu sallayarak ortalıkta geziyor. Son duruşmada mahkeme 4 yıl 6 ay hapis verdi, sonra 3 yıl 9 aya düşürdü ve şartlı tahliye etti. Biz zaten buna karşı geldik. Bu baştan 'Ben yapmadım' dedi, ifadesini sonradan değiştirdi ve 'Aklım başımda değildi' dedi. Alkollüymüş, sonradan bizden özür diledi ama biz bunları kabul etmedik."

Cellat, "Bu olayda hakim bilinçli taksirden dolayı karar verdi. Biz buna zaten itiraz ettik, ben bunu kabul etmiyorum. Benim çocuğuma alkollü, sarhoş, ehliyetsiz, süratli, vurup müdahale etmeme, koyup kaçma, gidip saklanma var. Bunlardan dolayı mahkemeden tek istediğimiz, olası kasttan, adam öldürmekten yargılanması. Bunların hepsinin tek tek incelenip tekrardan mahkemeye sunulmasını istiyoruz. Zaten benim çocuğum okulda da birinciydi. Okuluna giderdi, kimseye zararı olmazdı, başarılı bir çocuktu. Okulda sevmeyen kimse yoktu. Ağlatmadığı kimse kalmadı. Sevilen ve ileri görüşlü bir çocuktu. Devlet araştırıp tekrardan bu sanığa vereceği kararda hak ettiği cezayı almasını istiyoruz." dedi.

"Mahkemeden sonra biz yıkıldık"

Anne Özlem Cellat ise Cüneyt B'nin en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.

Büyük bir acı yaşadıklarını anlatan Cellat, "Bizi mahvetti, kendisinin de mahvolmasını istiyoruz. Alperen bu yıl ortaokula başlayacaktı. Defteri, kalemi, kitabı, odası, kıyafeti her şeyi geride kaldı. En acı olan da bu." ifadesini kullandı.

Tahliye kararını duyduklarında yıkıldıklarını söyleyen anne Cellat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim çocuğumun hayatı bu kadar ucuz mu? Mahkemeden sonra biz yıkıldık. Bunun ehliyeti yok, alkolü çok, hız sınırı yüksek. Bunu nasıl tahliye edebiliyorlar. Bir de Alperen sıfır, yüzde 100 o taraf suçlu. Adalete güveniyoruz, sonuna kadar da gideceğiz, hiç bırakmayacağız. Önce 4 yıl 6 ay hapis verildi, sonra 3 yıl 9 aya indirildi ama biz bu cezayı kabul etmiyoruz. Bunun hız sınırı, alkolü, vurup kaçması... Vurup da orada çocuğuma müdahale etseydi belki yaşayacaktı. O yüzden biz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bununki kasten adam öldürmek. Kasten benim çocuğumu öldürdü. Bu süreci kabul etmiyorum. Mahkeme sanık hakkında bilinçli taksirden 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi, tahliye etti. Biz sanığın alkollü olması, ehliyetsiz araba kullanması, süratli olması ve kaçmasından dolayı üst mahkemeye itiraz ettik. Olası kastla öldürmek suçundan cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Cellat, sanığın en ağır şekilde ceza almasını isteyerek, "Benim çocuğum hayalleri, okuması, her şeyi geri kaldı. Alperen bir daha geri gelmeyecek ama başka Alperenlere bir şey olmasın, benim çocuğuma oldu başka çocuklara olmasın." şeklinde konuştu.

Gerekçeli karardan

Gerekçeli kararda, Cüneyt B'nin dörtlü kavşak önüne geldiğinde aracın ön kısmıyla market önünde yolun sağında karşıya geçmek için duraklama halinde bulunan Cellat'ın bisikletine çarptığı ve olay yerinden kaçtığı, kaza yerindeki "dur" levhasına uymadığı, kaza yerinde herhangi bir fren izi bulunmadığı, hızlı olduğu ve araçtaki hasarların fazla olduğu, kaza yerini terk ettiği, alkol raporunda 1,79 promil alkollü olduğunun fakat olay yerini terk etmesi ve olay saatine göre 2,13 promil alkollü olduğu, ehliyetsiz olduğu ve asli kusurlu olduğu ve Cellat'ın ise herhangi bir kural ihlalinin bulunmadığının tespit edildiği yer alıyor.

Cüneyt B. "Bilinçli taksirle kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmış, hükümle birlikte tahliye edilmişti.

Olayın ardından 7 Nisan'da tutuklanan Cüneyt B, 85 gün sonra 30 Haziran'da tahliye edilmiş, Abdulbaki Alperen Cellat ise 9 Nisan'da hastanede hayatını kaybetmişti.