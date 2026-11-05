Erzurum'da araçta ruhsatsız tabanca taşıyan 32 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Erzurum'da araçta ruhsatsız tabanca taşıyan 32 yaşındaki şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu araçta yolcu konumundaki 32 yaşındaki şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çeşitli suçlardan 5 kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Erzurum'da ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yolcu konumundaki H.A'nın (32) üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Çeşitli suçlardan 5 kaydının olduğu öğrenilen H.A, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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