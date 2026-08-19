Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Erzurum'da apartman dairesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

Şükrüpaşa Mahallesi Kehribar Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede dün bıçaklanan Ramazan Ş'nin (44) hayatını kaybetmesi ve M.T'nin (44) yaralanmasıyla ilgili şüpheli E.T'nin (19) yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri E.T'yi kırsal Çayırtepe Mahallesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine teslim edildi.