Erzurum\'da Buz Şelaleleri Görsel Şölen Sunuyor

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Erzurum'da şelaleler buz tuttu

ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Lehsor Deresi'ni besleyen küçük şelaleler ve dereler soğuktan buz tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde görsel bir şölen ortaya çıkardı. Lehsor Deresi'ndeki kayalıklardan aşağı sarkan buzlar, yol kenarında geçen vatandaşların dikkatini çekiyor. Kayalıklarda oluşan buzdan şelaleler, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgi odağı haline geldi.

Şenkaya'daki aşırı soğuklar, doğanın sanata dönüşmesine neden oldu. Karayolu kenarındaki buz şelalesi, yoldan geçenlerin durup fotoğraf çekmeden geçemedikleri bir manzaraya dönüştü. Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, bu doğal güzelliği şu sözlerle değerlendirdi: "Memleketimin birçok güzelliklerinden biri de soğuk havalar nedeniyle oluşan bu buz şelalesi. Gerçekten muazzam bir görsel şölen. Soğuk havalarla birlikte memleketimizin farklı köylerinde ve yerlerinde benzer doğal şelaleler ve buz desenleri oluşuyor. Doğadaki bu zarif manzaralar, Şenkaya'nın güzelliklerine bir yenisini ekliyor."

Bölge halkı, buzdan şelalenin keyfini çıkarırken, ziyaretçiler de bu nadir ve etkileyici doğa olayını ölümsüzleştirmek için fotoğraflar çekiyor. Şenkaya'nın karla kaplı dağları ve buzdan oluşan şelaleler, bölgenin doğal zenginliklerini gözler önüne seriyor.