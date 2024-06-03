Erzurum'da çaşır toplamaya çıkan kadının cansız bedeni baraj gölünde bulundu - Son Dakika
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Erzurum'da çaşır toplamaya çıkan kadının cansız bedeni baraj gölünde bulundu

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Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan Zağla Sezgin, çaşır toplamak için araziye çıktıktan sonra kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalarda Sezgin'in cansız bedeni baraj gölünde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.06.2024 21:12
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ERZURUM'un İspir ilçesinde yiyecek olarak tüketilen çaşır bitkisi toplamaya çıktıktan sonra kaybolan Zağla Sezgin'in (70) baraj gölünde cansız bedeni bulundu.

İspir ilçesinde yaşayan Zağla Sezgin, sabah saatlerinde çaşır toplamak için araziye çıktı. Aradan zaman geçmesine rağmen eve dönmeyen Sezgin'i aramak için jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu. Arazide Sezgin'den iz bulamayan ekipler, ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Güllübağ Baraj Gölü'nü aradı. Jandarma ve AFAD ekipleri kadının cansız bedenini baraj gölünde buldu. Sezgin'in cenazesi İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Erzurum\'da çaşır toplamaya çıkan kadının cansız bedeni baraj gölünde bulundu
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Erzurum'da çaşır toplamaya çıkan kadının cansız bedeni baraj gölünde bulundu - Son Dakika
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