Erzurum'da Cinayet Davasında Cezalar Onandı

Erzurum'da kocası Ayhan Avcı'yı kesici ve ezici aletle öldüren kadına verilen 17 yıl 6 ay hapis ile eşinin arkadaşına verilen 15 yıl hapis cezası Yargıtayca onandı.

Aziziye ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi'ndeki çiftlik evinde 11 Haziran 2023'te maktul Ayhan Avcı'nın kesici-delici aletle öldürülmüş olarak bulunmasıyla ilgili yargılamada, tutuklu sanıklar Gürcistan uyruklu Padına Avcı (37) ile Fahrullah Özdemir (59) hakkında kurulan hükme ilişkin dosya, avukatların itirazı üzerine Yargıtay'a gönderildi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, ilamın gerekçe kısmında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı belirtildi.

Toplanan delillerin yeterli olduğunun anlaşıldığı ilamda, şunlar kaydedildi:

"Vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, adli raporların yeterli olduğu, eksik incelemenin bulunmadığı, sanıkların adil yargılama haklarının bulunmadığı, maktule yönelik eylemin sanıklar tarafından fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket edilerek gerçekleştirildiğinin isabetli şekilde saptandığı, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasında ve belirlenen indirim oranlarında isabetsizlik bulunmadığı, sanıklar hakkında uygulanması mümkün başkaca lehe hüküm bulunmadığı, yargılama sonucunda oluşan kanaat ve takdire göre ceza yaptırımlarının yasal bağlamda ve gerekçeleri gösterilerek belirlendiği anlaşıldığından ileri sürülen temyiz sebeplerinin incelenmesinde hükümlerde hukuka aykırılık bulunmamıştır."

İlamın karar kısmında ise, "Gerekçe bölümünde açıklanan nedenlerle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin kararında sanıkların müdafileri tarafından öne sürülen temyiz sebepleri ve yapılan temyiz incelemesi sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak oy birliğiyle temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükümlerin onanmasına, hükmolunan ceza miktarı ve tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak Padına müdafilerinin tahliye talebinin reddine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Davanın geçmişi

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Aralık 2024'te verdiği kararda, sanık Fahrullah Özdemir'i "Kasten öldürmek" suçundan 15 yıl, Padına Avcı'yı ise "Eşi kasten öldürmek" suçundan 17 yıl 6 ay hapisle cezalandırmış, sanıklar hakkında hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına ve sanık Avcı hakkında ayrıca cezanın infazından sonra sınır dışı edilmesi için İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunulmasına karar vermişti.

Sanık avukatlarının istinaf başvuruları üzerine dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onamıştı.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ayhan Avcı'nın kesici delici aletle öldürülmüş olarak bulunduğu belirtilerek, olayın yaşandığı iddia edilen evin tek odalı bir yapı olduğu, maktul Avcı'nın kafasının ön ve arka kısmında kan bulunduğu, oda içerisinde kavgaya dayalı dağınıklık gözlenmediği, Avcı'nın eşi Padına ile arkadaşı Fahrullah Özdemir'in birbirleriyle çelişecek beyanlarda ve hareketlerde bulunduklarından dolayı olayla ilişkili oldukları değerlendirildiğinden haklarında soruşturma başlatıldığı belirtiliyordu.

Özdemir'in ilk ifadesinde inkar ettiği cinayeti, daha sonra Padına ile işlediklerini anlattığı belirtilen iddianamede, adli tıp raporunda Ayhan Avcı'da toplam 9 kesici-ezici vasıfta yarası olduğu, ölümünün kesici-ezici alet yaralanmasına bağlı kemiklerde kırık, travmatik beyin kanaması ve buna bağlı gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığı aktarılıyordu.

İddianamede, sanıklardan Padına Avcı'nın "Eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fahrullah Özdemir'in ise "Kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.