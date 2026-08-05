Erzurum'da Cinayet Davasında Cezalar Onandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Cinayet Davasında Cezalar Onandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay, kocasını öldüren kadına 17 yıl 6 ay, arkadaşına ise 15 yıl hapis cezasını onadı.

Erzurum'da kocası Ayhan Avcı'yı kesici ve ezici aletle öldüren kadına verilen 17 yıl 6 ay hapis ile eşinin arkadaşına verilen 15 yıl hapis cezası Yargıtayca onandı.

Aziziye ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi'ndeki çiftlik evinde 11 Haziran 2023'te maktul Ayhan Avcı'nın kesici-delici aletle öldürülmüş olarak bulunmasıyla ilgili yargılamada, tutuklu sanıklar Gürcistan uyruklu Padına Avcı (37) ile Fahrullah Özdemir (59) hakkında kurulan hükme ilişkin dosya, avukatların itirazı üzerine Yargıtay'a gönderildi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, ilamın gerekçe kısmında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı belirtildi.

Toplanan delillerin yeterli olduğunun anlaşıldığı ilamda, şunlar kaydedildi:

"Vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, adli raporların yeterli olduğu, eksik incelemenin bulunmadığı, sanıkların adil yargılama haklarının bulunmadığı, maktule yönelik eylemin sanıklar tarafından fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket edilerek gerçekleştirildiğinin isabetli şekilde saptandığı, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasında ve belirlenen indirim oranlarında isabetsizlik bulunmadığı, sanıklar hakkında uygulanması mümkün başkaca lehe hüküm bulunmadığı, yargılama sonucunda oluşan kanaat ve takdire göre ceza yaptırımlarının yasal bağlamda ve gerekçeleri gösterilerek belirlendiği anlaşıldığından ileri sürülen temyiz sebeplerinin incelenmesinde hükümlerde hukuka aykırılık bulunmamıştır."

İlamın karar kısmında ise, "Gerekçe bölümünde açıklanan nedenlerle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin kararında sanıkların müdafileri tarafından öne sürülen temyiz sebepleri ve yapılan temyiz incelemesi sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak oy birliğiyle temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükümlerin onanmasına, hükmolunan ceza miktarı ve tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak Padına müdafilerinin tahliye talebinin reddine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Davanın geçmişi

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Aralık 2024'te verdiği kararda, sanık Fahrullah Özdemir'i "Kasten öldürmek" suçundan 15 yıl, Padına Avcı'yı ise "Eşi kasten öldürmek" suçundan 17 yıl 6 ay hapisle cezalandırmış, sanıklar hakkında hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına ve sanık Avcı hakkında ayrıca cezanın infazından sonra sınır dışı edilmesi için İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunulmasına karar vermişti.

Sanık avukatlarının istinaf başvuruları üzerine dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onamıştı.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ayhan Avcı'nın kesici delici aletle öldürülmüş olarak bulunduğu belirtilerek, olayın yaşandığı iddia edilen evin tek odalı bir yapı olduğu, maktul Avcı'nın kafasının ön ve arka kısmında kan bulunduğu, oda içerisinde kavgaya dayalı dağınıklık gözlenmediği, Avcı'nın eşi Padına ile arkadaşı Fahrullah Özdemir'in birbirleriyle çelişecek beyanlarda ve hareketlerde bulunduklarından dolayı olayla ilişkili oldukları değerlendirildiğinden haklarında soruşturma başlatıldığı belirtiliyordu.

Özdemir'in ilk ifadesinde inkar ettiği cinayeti, daha sonra Padına ile işlediklerini anlattığı belirtilen iddianamede, adli tıp raporunda Ayhan Avcı'da toplam 9 kesici-ezici vasıfta yarası olduğu, ölümünün kesici-ezici alet yaralanmasına bağlı kemiklerde kırık, travmatik beyin kanaması ve buna bağlı gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığı aktarılıyordu.

İddianamede, sanıklardan Padına Avcı'nın "Eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fahrullah Özdemir'in ise "Kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

Kaynak: AA

Yargıtay, Erzurum, Cinayet, Güncel, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Cinayet Davasında Cezalar Onandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor
Mersin’de ekmek teslimatı sırasında kaza: 1 ağır yaralı Mersin'de ekmek teslimatı sırasında kaza: 1 ağır yaralı
Maltepe’de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı Maltepe'de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı
Fatih’te 19 yaşındaki Ali’nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı Fatih'te 19 yaşındaki Ali'nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı
Gaziantep’te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı Gaziantep'te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı

17:26
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
16:27
Herkes ekran başına Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Herkes ekran başına! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
16:15
AK Partili Güler sinyali verdi Öcalan’ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
16:03
TBMM’deki teklifte kritik detay Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
TBMM'deki teklifte kritik detay! Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
15:59
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
15:46
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 17:36:37. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Cinayet Davasında Cezalar Onandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.