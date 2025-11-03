Detaylar ortaya çıktı! Kan donduran cinayet için başsavcılıktan açıklama var - Son Dakika
Detaylar ortaya çıktı! Kan donduran cinayet için başsavcılıktan açıklama var

Detaylar ortaya çıktı! Kan donduran cinayet için başsavcılıktan açıklama var
03.11.2025 20:46
Erzurum'da tartıştığı kadını öldürdükten sonra intihar eden şahsa ilişkin başsavcılıktan açıklama geldi. Yapılan açıklamada cezaevinden yasal izinle ayrılan saldırganın öldürdüğü kadınla arasında husumet olduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca öldürülen kadına saldırganın izne ayrılacağının bildirildiği, kadının tedbir talebinde bulunmadığı belirtildi.

Erzurum'da Salih A. isimli şahıs Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde tartıştığı Nermin T.'ye silahla ateş etmiş, daha sonra aynı silahla olay yerinde intihar etmişti

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte bugün bir kişinin tartıştığı kadını silahla öldürdükten sonra intihar etmesi olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Başsavcılığın açıklamasında, bugün Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde kasten öldürme ve intihar olayına ilişkin bazı basın yayın organlarındaki paylaşımlar nedeniyle, kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

TEDBİR TALEBİNDE BULUNMAMIŞ

Olayın ardından soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Soruşturma kapsamında yapılan ilk tespitlere göre olayda vefat eden S.A. ve N.T. arasında önceye dayalı husumet bulunduğu, S.A'nın N.T'ye yönelik 20 Ocak 2023 tarihli "kasten öldürmeye teşebbüs" eyleminden dolayı Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunduğu, S.A'nın 23 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'da bulunduğu ceza infaz kurumundan 11 günlük yasal izinle ayrıldığı, S.A'nın izne ayrıldığı bilgisinin ilgili ceza infaz kurumu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Aile ve Sosyal Hizmtler İl Müdürlüğüne, ayrıca kolluk birimleri tarafından 22 Ekim 2025 tarihinde maktul N.T.'ye bildirildiği, N.T'nin herhangi bir tedbir talebinin bulunmadığını kolluk birimlerine ilettiği, S.A'nın bugün saat 10.00'da ceza infaz kurumuna teslim olması gerektiği ancak saat 07.30 sıralarında atılı suçu işlediği olay yeri incelemesi ve kamera görüntülerinden tespit edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre Salih A, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde tartıştığı Nermin T'ye silahla ateş etmiş, daha sonra aynı silahla olay yerinde intihar etmişti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede Salih A. ile Nermin T'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA

