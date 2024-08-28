Erzurum'da Çocuk ve Gençlik Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum'da Çocuk ve Gençlik Festivali Düzenlendi

Erzurum\'da Çocuk ve Gençlik Festivali Düzenlendi

Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Çocuk ve Gençlik Festivali'nde çocuklar ve özel gereksinimli bireyler için birçok etkinlik gerçekleştirildi. Festivalde çocuklar ebru sanatı yapımı, kukla gösterileri, çömlek yapımı gibi etkinliklere katıldı.

28.08.2024 16:21
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Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Çocuk ve Gençlik Festivali" düzenlendi.

Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı'nda "Okula Destek Projesi" kapsamında sosyo-ekonomik destek alan çocuklar ve özel gereksinimli bireylere yönelik festival gerçekleştirildi.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, burada yaptığı konuşmada, festivalin gerçekleştirildiği alanda 55 yıl önce oyunlar oynadığını, bundan dolayı nostaljik bir buluşma olduğunu söyledi.

Etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür eden Aydın, "Güçlü bir Türkiye'nin en önemli ayağı yavrularımız. Bizler artık mazi olmaya yönelik eğilim göstermekteyiz ama onlar atimizin sağlam temelleri olacaktır. Bugün de onların toyunda, bu güzelim ortamda onlara eşlik etmekten dolayı mutluyuz." dedi.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamlarını ileterek, kurum yetkililerine teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti.

Konuşmamaların ardından Okula Destek Projesi ile desteklenen öğrencilerden, üniversite sınavında başarılı olanlara teşekkür belgesi verildi.

Milletvekili Aydın, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Kara ve protokol üyeleri, alanda oluşturulan etkinlik bölümlerini ziyaret etti.

Festivale katılan çocuklar ve aileleri, ebru sanatı yapımı, kukla gösterileri, çömlek yapımı, çocuk oyunları, uzay çadırı, ok atışı, konser, pamuk şeker, balon şişirme gibi birçok etkinliğe katılarak keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: AA

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