Erzurum'da çocuklar COP31 için serada üretip pazarda sattı - Son Dakika
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Erzurum'da çocuklar COP31 için serada üretip pazarda sattı

Erzurum\'da çocuklar COP31 için serada üretip pazarda sattı
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Erzurum'da COP31 hazırlıkları kapsamında düzenlenen etkinlikte 20 çocuk, termal serada domates ve salatalık hasadı yapıp ürünleri pazarda sattı. Etkinlikle çocukların iklim değişikliği ve çevre konusunda farkındalığının artırılması amaçlandı.

Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğü tarafından Aziziye Belediyesine ait termal serada gerçekleştirilen etkinlikle, çocukların iklim değişikliği, çevrenin korunması, sürdürülebilir üretim, doğal kaynakların verimli kullanılması ve dijital israf konularındaki farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

Çocukların aktif katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerle, çocukların çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması ve iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

Etkinliğe katılan 20 çocuk, domates ve salatalık hasadı yaptı, topladıkları ürünleri pazarda sattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, gazetecilere, iklim değişikliğinin çocukların geleceğini doğrudan ilgilendiren bir husus olduğunu bildiklerini anlatarak, "Çocuklarımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesi, doğal kaynakları korumaları ve sürdürülebilir bir yaşam sağlamaları için elimizden gelen desteği sürdürüyoruz. Çocuklarımızın yaşadığı çevreye karşı sorumluluklarını almalarında ve kendi gelecekleriyle ilgili konularda söz sahibi olmalarında gayret gösteriyoruz." dedi.

Etkinlik kapsamında seralarda çocukların ürünlerin fide dikiminden üretimine, hasadından toplanmasına kadar her aşamasını yaşamalarına ve izleyici olmak yerine uygulayıcı olarak bulunmalarına vesile olduklarını bildiren Aykut, şunları kaydetti:

"Domatesinden, çileğinden, salatasından ve bir çok ürün çeşitliliğini pazarda sattılar. Çocuklar hem üretimi gördüler hem satış noktasını gördüler hem de iklim ve çevrenin doğanın üzerindeki etkilerini gördüler. Biz bu konuda çocuklarımızı bilinçlendirmeyi ve onlarla birlikte yol almaya devam edeceğiz. Yeşil bir Erzurum, yaşanabilir bir Türkiye ve sağlıklı bir dünya için çocuklarımızla el ele olacağız."

"Arkadaşlarımızla ekim yapıp hasat yaptık"

Programa katılan çocuklardan Ömer Mir Yakup Atmaca, etkinlik kapsamında şaşırdığını anlatarak, "Serada tonlarca domates olduğunu gördük. Ata tohumlarını ektik. Daha sonra domates toplayıp hasat ettik. Bugün çok eğlenceliydi. Etkinlik güzel değil mükemmeldi." ifadelerini kullandı.

Belinay Tuana Bilir ise domatesin ekim aşamasını incelediklerini, hasadın nasıl yapıldığını öğrendiklerini bildirerek, "Burası bizler için bir tecrübe oldu. İlerideki yetişkinler olarak bilinçlenmek istedik. Türkiye bir tarım ülkesi. Bu yüzden bilinçlenmenin iyi olacağını düşündük. Arkadaşlarımızla ekim yapıp, hasat yaptık. Burada topladıklarımızı pazarda satacağız." diye konuştu.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlardan Mehmet Taçoğlu da güzel bir aktivite olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Gençlerimizn bu yaşlarda bu işleri öğrenmesi ve tarlada ürünleri yetiştirip pazara getirmeleri çok güzel bir şey. Çocuklar motive oluyorlar. İnşallah bu işleri öğrenecekler, alışveriş yapmasını, satış yapmasını öğrenecekler ve bu onlara faydalı olacak. Çocukları hayata katmak güzel bir şey. Bir takım şeylerle uğraşıp yetiştirip satmak ve onun zevkini almak güzel bir aktivite. Çocuklarımız serayı bilmiyor, domatesi, buğdayı, arpayı tanımıyor. Bunları tanımamız, tarımı bırakmamız lazım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da çocuklar COP31 için serada üretip pazarda sattı - Son Dakika

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