Erzurum'da çocuklar termal serada hasat ettiği ürünleri pazarda sattı - Son Dakika
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Erzurum'da çocuklar termal serada hasat ettiği ürünleri pazarda sattı

Erzurum\'da çocuklar termal serada hasat ettiği ürünleri pazarda sattı
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Erzurum'da çocuk hakları komitesi üyeleri, COP31 farkındalık etkinliği kapsamında Aziziye ilçesindeki termal seralarda hasat ettikleri ürünleri mahalle pazarında satışa sundu. Çocuklar, dikimden pazara uzanan üretim sürecini uygulamalı olarak öğrenirken pazar esnafıyla rekabeti vatandaşların ilgisini çekti.

ERZURUM'da çocuk hakları komitesi üyeleri COP31 farkındalık etkinliği kapsamında, Aziziye ilçesindeki termal seralarda hasat ettikleri ürünleri mahalle pazarında satışa sundu. Dikim aşamasından ürünlerin hasadına ve pazara ulaşmasına kadar üretim sürecini yaşayarak öğrenen çocuklar, aynı zamanda eğlenceli vakit geçirdi.

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek COP31'e hazırlık kapsamında Erzurum'da çocuklar, iklim değişikliği ve sürdürülebilir yaşam konusunda çalışmalara katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, Aziziye Belediyesi Termal Destekli Domates Seralarını gezdi. Seradaki üretim çalışmalarına katılan çocuklar, domates yetiştiriciliğinin dikimden başlayıp hasada kadar olan sürecini yaşayarak öğrendi. Termal kaynaklardan yararlanılan seralarda çocuklara yerel üretim, doğal kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Seradaki çalışmaların ardından çocuklar, seralardan hasat ettikleri ürünleri Ilıca Mahallesi'ndeki kurulan pazarda satışa sundu. Çocukların pazar esnafıyla rekabeti vatandaşların ilgisini çekti. Etkinlik süresince çocuklar, üretimden pazarlamaya kadar uzanan süreci uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

'ÇOCUKLARIMIZIN KATILIMINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürü Hasan Aykut, COP31 sürecinde çocukların iklim değişikliği konusunda bilinçlenmelerinin ve çözümün bir parçası olmalarının önemine dikkat çekti. İklim değişikliğinin yalnızca bugünü değil, çocukların geleceğini de doğrudan ilgilendiren küresel bir mesele olduğunu belirten Aykut, çocukların çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyan ve sürdürülebilir yaşam bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini söyledi.

Çocukların fikirlerini ifade etmelerinin ve kendilerini ilgilendiren süreçlere aktif katılım sağlamalarının çocuk haklarının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Aykut, Erzurum'da düzenlenen etkinliklerle çocukların yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmelerine imkan sağlandığını ifade etti.

Kaynak: DHA

Aziziye, Erzurum, Güncel, Çocuk, COP31, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da çocuklar termal serada hasat ettiği ürünleri pazarda sattı - Son Dakika

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