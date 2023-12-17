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Erzurum'da Çocuklara Filistin, Kudüs ve Gazze Hakkında Bilgiler Verildi - Son Dakika
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Erzurum'da Çocuklara Filistin, Kudüs ve Gazze Hakkında Bilgiler Verildi

Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından düzenlenen söyleşide, Kudüs'ten getirilen toprakla yapılan Mescid-i Aksa maketi üzerinden çocuklara Filistin, Kudüs ve Gazze ile ilgili tarihi bilgiler verildi. Programda, Mescid-i Aksa'nın önemi ve tarihsel süreci hakkında bilgiler paylaşıldı.

Erzurum\'da Çocuklara Filistin, Kudüs ve Gazze Hakkında Bilgiler Verildi
17.12.2023 - 14:49,  Güncelleme: 14:51
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Erzurum'da, Kudüs'ten getirilen toprakla yapılan Mescid-i Aksa maketi üzerinden çocuklara Filistin, Kudüs ve Gazze ile ilgili tarihi bilgiler verildi.

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) tarafından tarihi Ulu Cami'de "Haydi Çocuklar Kudüs'ü Dinleyelim" söyleşisi düzenlendi.

Programda, Erzurumlu Doğan Hattatoğlu'nun Kudüs'ten getirdiği toprakla yaptığı Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa maketi üzerinden Filistin, Kudüs ve Gazze tarihi hakkında bilgi verildi.

ESTP Başkanı Abdullah Mustafa Güvenli, AA muhabirine, Filistin'de uzun süredir dünyanın gözü önünde insanlık tarihinde hiç görülmemiş bir vahşete, katliama ve soykırıma şahit olduklarını söyledi.

Hattatoğlu'nun uzun bir süre Kudüs'te kalarak yaptığı maket üzerinden Filistin, Kudüs ve Gazze ile ilgili bir farkındalık programı düzenlediklerini anlatan Güvenli, "Filistin'deki katliamına dair bir şey yapamadık. En azında orayı tanıtmak, oranın önemini işaret etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir organizasyon planladık. Bu program, çocuklar ön planda olmak kaydıyla gelecek kuşağın ve nesillerin Mescid-i Aksa'nın önemini bilmeleri açısında önemli." diye konuştu.

Söyleşiye katılan 5 sınıf öğrencisi Ömer Selim Durmuş da Mescid-i Aksa'nın öneminden bahsedildiğini belirterek, "Mescid-i Aksa'nın bizim için çok önemliymiş. İki kıblemizden bir tanesi ve peygamberlerin diyarıymış. Büyüklerimizin bu konuda bize bilgi vermeleri bizim için iyi oldu." şeklinde konuştu.

Söyleşide, Prof. Dr. İsmail Altun, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün tarihsel süreci hakkında çocuklara bilgi verdi, Doğan Hattatoğlu ise Mescid-i Aksa'nın maketini nasıl yaptığını anlattı.

Kaynak: AA
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