Erzurum'da Cuma Buluşmaları

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerle buluşarak güncel tarım bilgilerini paylaşıyor.

ERZURUM Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Cuma Buluşmaları'nda, uzmanlarla üreticiler bir araya geliyor. Her hafta farklı bir lokasyonda, cuma namazı sonrası yapılan toplantılarda yetiştiricilere, mesleklerinin gelişmeleri hakkında bilgiler veriliyor ve soruları cevaplandırılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan 'Cuma Buluşmaları' kapsamında, Erzurum Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticileri, veteriner hekimler ve ziraat mühendisleri her hafta farklı bir mahallede üreticilerle bir araya geliyor. Cuma namazının ardından gerçekleştirilen programlarda, üreticilere bakanlığın güncel destekleri, hibe programları ve sektördeki yeni gelişmeler hakkında bilgi veriliyor. Bazen mahalle camisinde, bazen Kur'an Kursu binasında ya da uygun olan bir mekanda yapılan toplantılarda yetiştiricilerin soruları da alanında uzman veteriner hekimler ve ziraat mühendisleri tarafından yanıtlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu haftaki toplantıyı Palandöken ilçesi kırsal Tepeköy Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Cami imamının hoparlörden yaptığı duyurunun ardından mahalleli, toplantının yapılacağı Kur'an Kursu binasına geldi. İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Palandöken Tarım ve Orman Müdürü Metin Yiğit, ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerin katıldığı toplantıda, yaklaşan ekim dönemi, verilen destekler ve tarımdaki güncel gelişmeler hakkında bilgilendirme yapıldı, üreticilerin soruları da cevaplandırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, yürütülen çalışmaların temel amacının, hizmeti yerinde sunmak ve üreticilerle doğrudan iletişim kurmak olduğunu belirterek, "Her cuma farklı bir mahallemizde yetiştiricilerimizle buluşuyoruz. Güncel gelişmelerden, Bakanlığımızın destek ve hibe programlarından bahsediyoruz. Yetiştiricilerimizin de sorularını alıyoruz. Yerinde cevaplamaya çalışıyoruz. Yetiştiricilerimiz yeni gelişmelerden haberdar oluyor. Cuma Buluşmaları, bu kapsamda faydalı oluyor" dedi.

'SORULARINI UZMANLARA BİZZAT YÖNELTİYORLAR'

Kenger, çalışmaları kapsamında da olduğu gibi, Erzurum'da kış şartlarının zorluklarına rağmen hizmeti vatandaşa ulaştırmaya gayret ettiklerini belirtti. 'Cuma Buluşmaları'ndan üreticinin de memnun olduğunu ifade eden Kenger, "İletişimin ana kuralı temas. Telefonla da görüşebiliriz. Yetiştiricilerimiz bize telefonla da çok rahat ulaşabilirler. Ama böyle geldiğimizde bizzat onlara yenilikleri anlatmaya çalıştığımızda can kulağıyla dinliyorlar. Onların bize soracakları sorular için bu buluşmalarla fırsat oluşturuyoruz. O soruları her cuma namazından sonra işin ehli uzmanlara veteriner hekimden ziraat mühendislerine bizzat yöneltiyorlar. Böyle çok daha etkili ve efektif oluyor" diye konuştu.

Tepeköy Mahallesi Muhtarı Ahmet Çelik ise güncel bilgilerin verildiği toplantılarda yetiştiricilerin de merak ettiklerini sorarak öğrendiklerini söyledi.

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Erzurum, Güncel, Tarım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 13:23:08. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Cuma Buluşmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.