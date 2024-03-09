Erzurum\'da Devlet Korumasındaki Çocuklar Sanatla Buluştu

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Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, konser verdi, tasarladıkları el sanatları ve butik pasta ürünleri izlenime sundu.

Valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki Nenehatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Mustafa Çiftçi ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile vatandaşlar katıldı.

Çiftçi, programda, çocukların sanatla beslenerek geliştiğini söyledi.

Çocuk için en büyük ihtiyacın sevgi ve anlayış olduğunu belirten Çiftçi, "Eğer bir çocuğun yetiştiği ortamda güvenlik havası esiyor, sevgi ve sempati görüyorsa o eve bağlanır. Çünkü bir insanın kendinden ve çevresinden emin olma ihtiyacı, onun maddi arzu ve ihtiyaçlarından daha önemlidir." dedi.

Koruma ve bakım altındaki çocukların sağlıklı ortamda büyümeleri için özen gösterildiğini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sevgi, çocukların dünyasında gerekli bir ihtiyacı olduğu gibi ilgi çekmekte çocukların gelişiminde önemli yer tutar. Sevgiye muhtaç çocukların herhangi bir yöntemle dikkati kendi üzerlerine çekmek için nasıl çaba harcadıklarına şahit olmuşuzdur. Çocuklarımızın bu ihtiyaçlarının ne derece büyük olduğunu gözlemlediğimiz bu davranışların aslında bize öğrettiği bir husus vardır. Sevgi açlığı, ruhlarda telafisi mümkün olmayan yaralar açacak derecede acıklıdır. Gerçek şudur ki, çocuklarımız bu temel besini, yani sevgiyi kabul görmeyi ve takdir edilmeyi hissetmeden tam bir kişilik gelişimi gösteremez."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da koruma altındaki çocuklara hayatın her alanında yanlarında olarak destek çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Çocukların Türkiye'nin geleceği olduğunu anlatan Aykut, "Güçlü birey oluşturmadan güçlü toplumların oluşmasının mümkün olmadığını hepimiz bilmekteyiz. Bu sebeple toplumumuzun önemli parçasını oluşturan ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güçlü, kendi kendine yetebilen, üretken ve yarınlara emin adımlarla yürüyebilen birer birey olabilmeleri hepimizin ortak arzusudur." dedi.

Konserin ardından Vali Çiftçi, Aykut ve beraberindekilerle çocukların tasarladığı el sanatı objelerle, kaleme aldığı tabloların bulunduğu sergiyi gezdi.