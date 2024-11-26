Erzurum'da Dondurulmuş At İfadesi Yanlış, Kırığı Var - Son Dakika
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Erzurum'da Dondurulmuş At İfadesi Yanlış, Kırığı Var

Erzurum\'da Dondurulmuş At İfadesi Yanlış, Kırığı Var

Sosyal medyada 'dondu' diye paylaşılan atın ayağında kırık olduğu, tedavi altına alındığı belirtildi.

26.11.2024 14:17
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Erzurum'da sokak ortasında durduğu için sosyal medyada görüntüleri "soğuktan dondu" şeklinde paylaşılan atın ayağında kırık olduğu için yürüyemediği belirlendi. At, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedavi altına alındı.

Kentte iki gün önce yol ortasında sabit duran atı görenler durumu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Ayağının kırık olması nedeniyle hareket edemediği tespit edilen at, belediye görevlilerince Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'ndaki ahıra götürüldü. Burada tedavi altına alınan ata görevliler özenle bakıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, çağrı merkezlerine gelen atın sokak ortasında kaldığı ihbarı sonrası Şükrüpaşa Mahallesi'ne gittiklerini, atın ayağındaki sorun nedeniyle hareketsiz kaldığını belirlediklerini ifade etti.

Kılıç, "Gece saatlerinde at ekiplerimizce alınarak Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'mıza getirilerek tedaviye alındı. Şu an sağlıklı. Bazı kırıklar var. Bu kırıklar önem arz ediyor. İnsanlar maalesef duyduğuna inanıyor. Görüntüde at direkt durmuş, sanki donmuş gibi gösterilmiş. Havalar soğuk, kış geldi ama hayvanın öyle bir derdi yok. Hayvanın sol arka ayağında kırık var. Bundan dolayı yürüyemedi." diye konuştu.

Kılıç, kanunen böyle bir görevlerinin olmadığını ancak imkanlar dahilinde bu tür durumlara da müdahale ettiklerini belirterek, "Veteriner arkadaşlarımız atı tedaviye aldılar. Elimizden geleni yapacağız. Üniversitede de bir hayvan hastanemiz var. Yakın zamanda atı oraya götürüp tedaviye alacağız. Şu an bandaja alındı. Günlük kontrolleri yapılıyor. Röntgeni çekilecek. İyileşmesi için gerekeni yapacağız." diye konuştu.

Kentte iki gün önce kar yağışı devam ederken yol ortasında sabit duran atın vatandaşlarca çekilen görüntüleri, bazı sosyal medya hesapları tarafından "Erzurum'da at soğuktan yol ortasında dondu" şeklinde paylaşılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Dondurulmuş At İfadesi Yanlış, Kırığı Var - Son Dakika

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