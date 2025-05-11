Erzurum'da Engelliler Haftası şölenle kutlandı - Son Dakika
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Erzurum'da Engelliler Haftası şölenle kutlandı

Erzurum\'da Engelliler Haftası şölenle kutlandı

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi ile Altaylardan Tuna'ya Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında şölen düzenlendi.

11.05.2025 16:19
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Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi ile Altaylardan Tuna'ya Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında şölen düzenlendi.

Palandöken ilçesi Engelsiz Yaşam Parkı'nda, "Birlikte engelleri aşıyor, gönülleri birleştiriyoruz" temalı şölen, saygı duruşunda bulunulması ve özel gereksinimli bir öğrencinin işaret diliyle sunduğu İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Erzurum bar ekibi ile çeşitli yörelere ait gösteri sunulan programda, farklı yörelere ait şiirler okundu.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Sadullah Efe, programda yaptığı konuşmada, herkesin birlikte yaşamak zorunda olduğunu söyledi.

Kurumların göz ardı edilemeyecek şekilde hizmetleri olduğuna değinen Efe, şunları dile getirdi:

"Bizler, yapılanların yanında bardağın boş kısmını da göstermek sorumluluğu taşıyoruz. Son yıllarda engelli hakları konusunda özellikle 2013 öncesine dönmek istiyoruz. Araç muafiyeti konusunda ciddi sıkıntılar söz konusu. Rapor alma konusunda yapılan değişiklikle sürekli engelli olan bir birey, kontrollü rapor almaya gönderiliyor. Bu tür sıkıntıların giderilmesini istiyoruz. Engellinin sorunu sadece engelliyle sınırlı değil, yakını, ailesi, çevresi, yönetenler ve toplumun genelini etkiliyor. Bizler sizlerle mutlaka kol kola hayatı paylaşmak zorundayız. Destek değil, hayatı birlikte yaşamak zorundayız. Şenlik dememizin amacı engelliler sadece engelleriyle yaşamıyor, engelliler hayatın her alanını yaşıyor. Gülmek, oynamak, ağlamak insani bir olgu ve bizler bu olguyu yaşıyoruz. O yüzden biz buna 'şenlik' dedik. Biz engelimizden utanmıyoruz, engellilerden şikayet ediyoruz."

Altaylardan Tuna'ya Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Barış Ökçin de Engelliler Haftası kapsamında sadece bir farkındalık etkinliği düzenlemediklerini, aynı zamanda insana, eşitliğe, haklara ve birlikte yaşam kültürüne dair mesaj verdiklerini bildirdi.

Engelli bireylerin toplumsal hayatın her alanında varlık göstermesinin herkesin sorumluluğu olduğunu aktaran Ökçin, "Çünkü bir toplumun gelişmişliği bütün bireylere sunduğu imkanlarla ölçülür. 'Altaylardan Tuna'ya Engelsiz Bir Dünyaya' teması yalnızca doğudan batıya uzanan bir coğrafi ifade değil, aynı zamanda köklerden geleceğe uzanan bilinç hattıdır. Tarihi, kültür ve insanı merkeze alan bir anlayışla, engellerin değil imkanların konuşulduğu, farklılıkların ayrım değil zenginlik sayıldığı bir toplum hayal ediyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel ise yılın sadece belli günlerinde değil, her gün engellilerin yanında olacak çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum Zihinsel Engelliler Başkanı Şaban Hepekbiç, Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Akgül, engelliler ile aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Engelliler Haftası şölenle kutlandı - Son Dakika

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