Erzurum'da Eşini ve Kızını Öldüren Sanığa İki Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
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Erzurum'da Eşini ve Kızını Öldüren Sanığa İki Ağırlaştırılmış Müebbet

Erzurum'da eşi ve kızını öldüren Zülküf B., iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

07.02.2025 14:53
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Erzurum'da eşini ve kızını öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan sanık hakkındaki hükmün gerekçeli kararı hazırlandı.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Mart 2024'te Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinde aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşi Kadriye B. (44) ve kızı Asude Helen B'yi (20) öldüren, olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan Zülküf B. (47) hakkında verilen 2 kez ağırlaştırılmış hapis cezası kararının gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda, sanık savunmaları, tanık beyanları, olay yeri inceleme tutanağı ve raporlar yer aldı.

Kararda, sanığın kasten, neticesini bilerek, isteyerek eşi ve kızının ölümüne sebep olduğu belirtilerek, "Eylemlerinden sonra eşi Kadriye ile kızı Asude Helen'e yardım etmek veya 112 Acil Sağlık Hattı'nı aramak gibi bir eylem içine girmek yerine olay yerinden kaçan sanığın, fiilden sonra ve yargılama aşamasındaki davranışları, geçmişi, eylemin oluş şekli ve vehameti, sanığın kastının yoğunluğu ve geleceği üzerindeki olası etkisi, cezanın caydırıcı olma ilkesi ve sosyal ilişkileri dikkate alınarak lehine takdiri indirim maddesini uygulanmasına gerek duyulmamıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Aile İçi Şiddet, erzurum, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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