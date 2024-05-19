Erzurum'da Fener Alayı Yürüyüşü - Son Dakika
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Erzurum'da Fener Alayı Yürüyüşü

Erzurum'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Fener Alayı yürüyüşü düzenlendi. Mehteran eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüne sporcu grupları, spor kulüpleri, gençlik merkezlerine bağlı üye gençler ve daha birçok katılımcı yer aldı.

19.05.2024 21:55
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Erzurum'da Fener Alayı yürüyüşü

ERZURUM - Erzurum'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Fener Alayı yürüyüşü düzenlendi.

Ulu Camii önünde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Caddesi güzergahı üzerinden Havuzbaşı kent meydanına kadar devam etti.

Mehteran eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüne sporcu grupları, spor kulüpleri, gençlik merkezlerine bağlı üye gençler, STK'lardan katılımcı gençler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden katılım sağlayan öğrenciler, Üniversiteler, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri çocukları, Atlı Spor Kulüpleri, Off Road Doğa Spor Kulüpleri, Motorsiklet Doğa Spor Kulüpleri ve Bisiklet Doğa Spor Kulüpleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Gençlik festivali ve 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı etkinliklerini fener alayı yürüyüşüyle taçlandırdıklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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