Erzurum\'da Gazze İçin Sessiz Yürüyüş

17.05.2026 18:47
Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, Gazze'ye destek için 131. haftada sessiz yürüyüş düzenledi.

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini 131. haftada da sürdürüp, Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Lala Mustafa Paşa Camisi bahçesinde Erzurum Sessiz Yürüyüş Ekibi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince düzenlenen programda bir araya gelen vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları ile taşıdıkları pankartlar eşliğinde Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Erzurum Şubesi Teşkilat Başkanı Adem Macit, Gazze'nin ve adaletin yanında olup zulme karşı durduklarını söyledi.

İsrail ve ABD'nin yıllardır Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdiğini belirten Macit, "Filistin halkına umut taşımak amacıyla Marmaris'ten Akdeniz'e yelken açan global Sumud Filosu'na destek vermek ve onların sesi olmak için toplandık." dedi.

Macit, zulmün tüm dünyayı hedef aldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Siyonist rejim arkasına aldığı bu kirli destekle uluslararası hukuku hiçe saymakta, bölgeyi bir kaos ve gözyaşı sarmalına sürüklemektedir. İşgalci İsrail'in insanlık dışı saldırıları, doğrudan sivilleri, masum çocukları ve kadınları hedef alıyor. Siyonistler hastaneleri bombalıyor, ibadethane ve okulları hedef alıp, mülteci kamplarına bombalar yağdırıyor. Apartheid rejimi Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanmakta, insani yardım girişimlerini engellemekte ve bir halkı topyekün yok etmeye çalışmaktadır."

Yazar İhsan Şenocak da "Bugün Gazze'de yaşananlar, Hazreti Adem'den kıyamete kadar devam edecek hakla batıl mücadelesinin bir noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Antalya'dan Kıbrıs'a doğru ilerleyen filodan katılımcılara canlı bağlanan Erzurum İHH Başkanı Ömer Onay da yaklaşık 15 gün Marmaris'te eğitim aldıklarını anlattı.

Onay, İspanya ve İtalya'dan gemilerin de filoya katıldığından bahsederek şunları kaydetti:

"14 Mayıs'ta yola çıktık ama deniz bayağı dalgalıydı ve fırtına vardı. Antalya'da duraklamak zorunda kaldık. Bir gün istirahat ettikten sonra tekrar yola koyulduk. Dünyanın dört bir tarafından 500'e yakın aktivist burada, çoğunluğu yurt dışı ve Avrupa'dan katılanlar. Onların heyecanını ve samimiyetini gördüğümüz zaman din, dil, ırk, mezhep ve renkleri farklı ama hepsinin tek amacı zamanın Nemrut ve Firavunlarına karşı mücadele etmek ve insanlığın onurunu ayakta tutmak."

Dualar edilmesinin ardından katılımcılar, alandan ayrıldı.

Kaynak: AA

17.05.2026 19:30:59
