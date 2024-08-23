Erzurum\'da Gönüllü Kadınlar Filistin\'e Yardım İçin Kermes Düzenliyor

Güncel

Erzurum'da İsrail'in saldırıları altındaki Gazze halkı için güç birliği yapan gönüllü kadınlar, her hafta el emeği ürünlerden oluşturdukları kermesin gelirini Filistin'e gönderiyor.

Kent merkezinde sadece kadınlara özel olan kitap kafenin kurucusu Meryem Akalan ve arkadaşları, katıldıkları İsrail karşıtı protestolar ve yürüyüşlerin ardından Filistin'e daha fazla destek için kermes düzenlemeye karar verdi.

Akalan ve arkadaşları, kitap kafede her hafta çarşamba günü çeşitli ürünlerden kermes düzenleyeceklerini çevrelerine duyurdu.

Kadınların evlerinde pişirdikleri yemekler ve el emeği dokuma ürünleriyle oluşturulan kermese, esnaf da dükkanlarından ürünler gönderip katkıda bulundu.

Dayanışmayla kurulan kermes ile kafenin bir günlük geliri aşevleri, kurumlar ve hekimler aracılığıyla Filistin'e gönderiliyor.

Kafenin işletmecisi Meryem Akalan, AA muhabirine, işgal altındaki Filistinlilere destek olabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kermesi 4 haftadır sürdürdüklerini ifade eden Akalan, "Gündemdeki Filistin içimizi kanatan bir mevzu, arkadaşlarımızla 'Ne yapabiliriz?' diye düşünürken 'Neden bir günlük gelirimizi bağışlamayalım?' dedik. Sonra adım attık ve bayanlar ile esnaftan destek olmak isteyenlerle kermes düzenledik. Her çarşamba günü kermesle gelirimizi Filistin'e gönderiyoruz." dedi.

"Haftada yaklaşık 10-15 bin lira gönderiyoruz"

Akalan, kermese vatandaşların ilgi gösterdiğini belirterek, esnafın da iş yaptıkları sektöre göre ürün göndererek kendilerine destek olduğunu dile getirdi.

Bu şekilde bir çatı altında birleştiklerini anlatan Akalan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanın kendi cebinden her hafta düzenli olarak bir şeyler göndermesi kişiyi zorlar ama böyle düşününce her hafta belli bir miktar bağışlıyoruz. Buradan gelen yardımı direkt öylece gönderiyoruz. Maddi desteğin daha elzem olduğu söylendi, o yüzden biz de kıyafetleri ya da yapılan yardımları maddiyata çevirip o şekilde gönderiyoruz. Kermesle sınırlı kalmıyor, böyle bir faaliyet yaptığımızı şehir dışından duyanlar da bir meblağ gönderiyor. Haftada yaklaşık 10-15 bin lira gönderiyoruz. Kermes sürecinde şunu öğrendik, kişinin gücünün yetemeyeceği şey toplu yapınca kolaylaşıyor, yardım daha iyi ulaşmış oluyor ve süreklilik arz ediyor. Filistin mevzusu gündemlerimize otursun diye gayret ediyoruz. Gücümüz bu kadarına yetiyor, gücü yeten tüm kardeşlerimizin bu tarz etkinliklere katılmasını rica ediyorum. İnşallah bu zulümler bitene kadar sürdüreceğiz, hatta inşallah ilerleyen zamanlarda çok daha geniş çerçevelerde düşünüyoruz."

"Ne yapabiliyorsak bu alanda seferber olmalıyız"

Evinde pişirdiği yemeklerle kermese katılan Zehra Eren de Filistin'de yerinden edilen ve zulüm altındaki inanlar için çok üzüldüğünü dile getirdi.

Kermeste güzel bir dayanışma sergilediklerini vurgulayan Eren, "Daha önce de buraya geliyordum, sonra burada böyle bir etkinlik yapıldığını gördüm ve 'Ne yapabilirim?' diye düşündüm çünkü herkes bir şeyler yapıyordu. Evde poğaça gibi yiyecekler yapıp getirdim. Gücümüz neyi gerektiriyorsa, ne yapabiliyorsak bu alanda seferber olmalıyız. Ben gücüm yettiğince maddi ve yeteneklerim açısından böyle destek oluyorum." ifadelerini kullandı.

Annesiyle kermese katılan 11 yaşındaki Mevsim Çürük ise Filistin'deki çocuklar için çok üzüldüğünü, bunun için de kumbarasındaki harçlıklarıyla kermese katılıp destek olduğunu belirtti.