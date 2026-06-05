Erzurum'da 600 ton atık ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da 600 ton atık ekonomiye kazandırılıyor

Erzurum\'da 600 ton atık ekonomiye kazandırılıyor
05.06.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kentte toplanan günlük 600 ton atığın 18 tonu Büyükşehir Belediyesi tesislerinde geri dönüşüme kazandırılırken, geri kalanından da elektrik üretiliyor - Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ömer Fark Avcı: - "Gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak için tüm dünya buna yönelik çalışmalar yapmaya başladı. Biz de şehrimizde buna hazırlıklar yapıyoruz"

Erzurum'da sıfır atık çalışmaları kapsamında kurulan geri dönüşüm ve enerji üretim tesislerinde günlük toplanan yaklaşık 600 ton atık ekonomiye kazandırılıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince son yıllarda hayata geçirilen projelerle kent genelinde toplanan atıklardan geri dönüşüm malzemesi ve elektrik enerjisi elde ediliyor.

Kentte toplanan atıklar ilk olarak ayrıştırma tesislerine getiriliyor. Burada günlük yaklaşık 18 ton plastik, kağıt, karton ve metal gibi ambalaj atıkları ayrılarak geri dönüşüm için ilgili fabrikalara gönderiliyor.

Geri dönüştürülemeyen atıklar ise düzenli depolama sahasında oluşan metan gazından elektrik üretilmesinde kullanılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ömer Fark Avcı, AA muhabirine, sıfır atık çalışmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi doğrultusunda sürdürdüklerini söyledi.

Hem ambalaj ayrıştırma tesisi hem de çöplerin elektriğe dönüştürülmesine ilişkin tesislerin faaliyet gösterdiğini belirten Avcı, "Büyükşehir Belediyesi olarak günlük kent merkezi ve ilçelerimizde toplanan 600 ton atığın yaklaşık yüzde 3'ünü plastik, karton, atık, ambalaj atığı olarak ayırıyoruz. Kalan atığı da çevreye zarar vermeden metan gazına dönüştürerek elektrik üretimi yapıyoruz." dedi.

Çöpten üretilen enerjiyle ilçenin sokak lambaları yanıyor

Çalışmaların günlük toplama ve ayrıştırma operasyonları ile yürütüldüğünü dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"Tesisimize gelen plastik, karton ve diğer ambalaj atıklarını, geri dönüşüme kazanılan malzemenin tamamını ayrıştırıyoruz. Ayrıştırdığımız malzemeleri Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde fabrikalara göndererek yeniden kullanıma kazanmayı sağlamış oluyoruz. Elektrik üretim tesisimizde çöpten aylık yaklaşık 1050 megavatsaat elektrik üretiyoruz. Aziziye bölgemizin sokak lambalarının tamamının elektrik tüketimini buradan karşılamış oluyoruz. Tüm dünya çevre konusunda ortak kanıya vardı. Gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak için tüm dünya buna yönelik çalışmalar yapmaya başladı. Biz de şehrimizde buna hazırlıklar yapıyoruz. Burada yalnızca atıkları dönüştürmüyor, aynı zamanda sera gazı salınımını azaltmaya da katkı sağlıyoruz."

Avcı, çevreci belediye şiarıyla hareket ettiklerini ve özellikle son 3 yıldır bu alanda önemli yatırımlar yapıldığını vurguladı.

Sıfır atık seferberliğini vatandaşlarla birlikte yaptıklarını anlatan Avcı, Büyükşehir Belediyesi olarak yarışma, cep telefonu uygulamaları, afiş çalışmaları gibi bilinçlendirme faaliyetlerinin de düzenlendiğini kaydederek, "Sadece belediye olarak mücadele değil, tüm halkımızla beraber hem çevreyi kirletenlerle hem kötü görüntülerle mücadele etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Erzurum, Güncel, Enerji, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da 600 ton atık ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
Belçika’da Türk Belediye Başkanı’na usulsüzlük nedeniyle kayyum atandı Belçika'da Türk Belediye Başkanı’na usulsüzlük nedeniyle kayyum atandı
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası’ndaki forma numaraları belli oldu A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu
286 yıla kadar hapsi isteniyordu Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü 286 yıla kadar hapsi isteniyordu! Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan çuval çuval para kazanacak Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan çuval çuval para kazanacak

11:53
Galatasaray’dan Okan Buruk için karar
Galatasaray'dan Okan Buruk için karar
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:18
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 12:05:14. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da 600 ton atık ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.