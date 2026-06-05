Erzurum\'da 600 ton atık ekonomiye kazandırılıyor

Erzurum'da sıfır atık çalışmaları kapsamında kurulan geri dönüşüm ve enerji üretim tesislerinde günlük toplanan yaklaşık 600 ton atık ekonomiye kazandırılıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince son yıllarda hayata geçirilen projelerle kent genelinde toplanan atıklardan geri dönüşüm malzemesi ve elektrik enerjisi elde ediliyor.

Kentte toplanan atıklar ilk olarak ayrıştırma tesislerine getiriliyor. Burada günlük yaklaşık 18 ton plastik, kağıt, karton ve metal gibi ambalaj atıkları ayrılarak geri dönüşüm için ilgili fabrikalara gönderiliyor.

Geri dönüştürülemeyen atıklar ise düzenli depolama sahasında oluşan metan gazından elektrik üretilmesinde kullanılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ömer Fark Avcı, AA muhabirine, sıfır atık çalışmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi doğrultusunda sürdürdüklerini söyledi.

Hem ambalaj ayrıştırma tesisi hem de çöplerin elektriğe dönüştürülmesine ilişkin tesislerin faaliyet gösterdiğini belirten Avcı, "Büyükşehir Belediyesi olarak günlük kent merkezi ve ilçelerimizde toplanan 600 ton atığın yaklaşık yüzde 3'ünü plastik, karton, atık, ambalaj atığı olarak ayırıyoruz. Kalan atığı da çevreye zarar vermeden metan gazına dönüştürerek elektrik üretimi yapıyoruz." dedi.

Çöpten üretilen enerjiyle ilçenin sokak lambaları yanıyor

Çalışmaların günlük toplama ve ayrıştırma operasyonları ile yürütüldüğünü dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"Tesisimize gelen plastik, karton ve diğer ambalaj atıklarını, geri dönüşüme kazanılan malzemenin tamamını ayrıştırıyoruz. Ayrıştırdığımız malzemeleri Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde fabrikalara göndererek yeniden kullanıma kazanmayı sağlamış oluyoruz. Elektrik üretim tesisimizde çöpten aylık yaklaşık 1050 megavatsaat elektrik üretiyoruz. Aziziye bölgemizin sokak lambalarının tamamının elektrik tüketimini buradan karşılamış oluyoruz. Tüm dünya çevre konusunda ortak kanıya vardı. Gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak için tüm dünya buna yönelik çalışmalar yapmaya başladı. Biz de şehrimizde buna hazırlıklar yapıyoruz. Burada yalnızca atıkları dönüştürmüyor, aynı zamanda sera gazı salınımını azaltmaya da katkı sağlıyoruz."

Avcı, çevreci belediye şiarıyla hareket ettiklerini ve özellikle son 3 yıldır bu alanda önemli yatırımlar yapıldığını vurguladı.

Sıfır atık seferberliğini vatandaşlarla birlikte yaptıklarını anlatan Avcı, Büyükşehir Belediyesi olarak yarışma, cep telefonu uygulamaları, afiş çalışmaları gibi bilinçlendirme faaliyetlerinin de düzenlendiğini kaydederek, "Sadece belediye olarak mücadele değil, tüm halkımızla beraber hem çevreyi kirletenlerle hem kötü görüntülerle mücadele etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.