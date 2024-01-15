Erzurum'da yoldan çıkarak araziye giren hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 AHC 44 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Sekmen Bulvarı üzerinde seyir halindeyken kaldırıma çarptıktan sonra araziye girdi.
Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve araçtaki 2 yolcu, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 3 Yaralı - Son Dakika