Erzurum'da iletişimcilerin hazırladığı "Darbe Kafası" filminin gösterimi yapıldı - Son Dakika
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Erzurum'da iletişimcilerin hazırladığı "Darbe Kafası" filminin gösterimi yapıldı

Erzurum\'da iletişimcilerin hazırladığı "Darbe Kafası" filminin gösterimi yapıldı
15.07.2025 19:42
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Erzurum'da akademisyen ve öğrencilerin hazırladığı, darbeleri anlatan kara mizah türündeki "Darbe Kafası" sinema filminin gösterimi yapıldı.

Erzurum'da akademisyen ve öğrencilerin hazırladığı, darbeleri anlatan kara mizah türündeki "Darbe Kafası" sinema filminin gösterimi yapıldı.

Kentte "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ile MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın "Darbe Kafası" filminin galası için gönderdiği mesajlar okundu.

Programda, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in heykeli sergilenerek, şiir dinletisi sunuldu.

Vali Mustafa Çiftçi, etkinlikte yaptığı konuşmada, darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 şehide rahmet diledi.

Herkesin birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması gerektiğini ifade eden Çiftçi, " Cemil Meriç, 'Tarih bir milletin ortak hafızasıdır.' diyor. Dolayısıyla kaderini bilmeyen milletlerin coğrafyalarını ve kaderlerini de başkaları çizer. Bugün 15 Temmuz'un özlü şekilde anlatımı gelecek nesillere aktarımı konusunda üniversitemiz tarafından yapılan bu çalışma 15 Temmuz'un bir bakımdan sanat diliyle ifadesi anlamına geliyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de darbe girişimi sırasında milletin vergisiyle alınan silahların millete doğrultulduğuna dikkati çekti.

Darbe Kafası sinema filminde emeği geçenlere teşekkür eden Sekmen, şöyle konuştu:

"10 yılda bir bu tip olaylar tekrarlanarak milli irade kesilerek yeniden demokrasiye, yöneticilere şekiller ve inisiyatifler veriliyordu ama işte o gece bu milletin evlatlarının bu tip hadiselere 'dur' dediği gecenin adı. Bugün burada ülkemizin yakın tarihine damga vuran ve milletimizin iradesine kast eden hain darbe girişiminin yıl dönümünde bu alçak kalkışmaya karşı verilen destansı direnişi bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmak üzere burada toplandık.15 Temmuz 2016 gecesi Türk milleti tarihinin en alçak saldırılarından biriyle karşı karşıya kaldı. Devletin kılcal damarlarına sızmış bir ihanet şebekesi milletin silahını yine millete çevirdi. O gece sadece demokrasimiz değil aynı zamanda istiklalimiz, istikbalimiz, kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz hedef alınmıştı. Fakat bu aziz millet her zaman olduğu gibi söz konusu vatan olun yek vücut olmuş inancını, iradesini, onurunu, şerefini yere düşürmemiştir."

"Darbe Kafası filmi ile milletimizin hafızasına bir kayıt düşürmek istiyoruz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise 15 Temmuz'da milletin silinmez hafızasında iz bırakan karanlık bir gecenin aydınlığa kavuştuğunu ve ihanetin karşısında inancın, cesaretin ve birlik ruhunun galip geldiğini vurguladı.

Hacımüftüoğlu, etkinlikte bir direnişi andıklarına işaret ederek, "Bugün burada gövdesini tanklara siper edenleri, ölümü göze alarak bayrağını yere düşürmeyenleri, 'ya istiklal, ya ölüm' diyenleri büyük bir minnet ve rahmetle yad ediyoruz. 15 Temmuz direniş ruhunu yeni nesillere aktarmak sadece bugünü anmak değil geleceği inşa etmenin en güçlü yoludur. Bu amaçla iletişim fakültemizce hazırlanan ve birlikte izleyeceğimiz Darbe Kafası filmi ile milletimizin hafızasına bir kayıt düşürmek istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, yazar ve yönetmenliğini İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sinema Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İrfan Hıdıroğlu'nun yaptığı, tiyatrocu Akın Öksüz ve Murat Karasungur başrol olarak görev aldığı "Darbe Kafası" sinema filmini izledi.

Çekimleri 5 haftada tamamlanan filmde, 1980 askeri darbesinden bugüne uzanan darbe olayları ve darbeci zihniyet konu ediniyor.

Kaynak: AA

erzurum, Kültür, Güncel, Sinema, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da iletişimcilerin hazırladığı 'Darbe Kafası' filminin gösterimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da iletişimcilerin hazırladığı "Darbe Kafası" filminin gösterimi yapıldı - Son Dakika
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