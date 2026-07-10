Erzurum'da İnşaatta Haciz Tartışması - Son Dakika
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Erzurum'da İnşaatta Haciz Tartışması

Erzurum\'da İnşaatta Haciz Tartışması
10.07.2026 16:11
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İnşaata haciz için giden icra memurları işçilerle karşılaştı, polis müdahale etti, 5 kişi gözaltına alındı.

ERZURUM'da yapımı süren site inşaatına haciz işlemleri için giden icra görevlileri, işçilerin engeliyle karşılaştı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olayda, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Aziziye ilçesi Gezköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımına 2025 yılı yazında başlanan 4 bloklu sitenin inşaatı devam ederken müteahhit iflas etti. Yalova'dan gelen başka bir müteahhittin devraldığı inşaata, önceki müteahhidin borçları nedeniyle haciz işlemi başlatıldı. İnşaata haciz işlemi için giden icra memurları, işçilerin engeliyle karşılaştı. İşçilerin haciz işlemine izin vermemesi üzerine durum polise bildirildi. İhbar üzerine inşaat alanına çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Polisin zaman zaman biber gazı kullanmak zorunda kaldığı olayda, 3 işçi ile eski firmaya ait 2 yetkili gözaltına alındı. Ortamın sakinleşmesinin ardından icra görevlileri, polis nezaretinde haciz işlemi başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Erzurum, Ekonomi, Güncel, Polis, Son Dakika

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