Erzurum'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

Erzurum\'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

Erzurum'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

09.08.2024 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da dün bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Kehribar Sokak'ta bulunan H.G'ye ait otomobil yedek parça satışı yapılan iş yerine dün tabancayla ateş ettikten sonra kaçan Y.Y'nin yakalanması için ekiplerce yapılan çalışmalar sürdürüldü.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu Dağ Mahallesi'nde saklandığı metruk bir binada yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

erzurum, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:11 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:39 Sadece Yozgat ve İngiltere’de var Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı Sadece Yozgat ve İngiltere'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 23:21:02. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement