Erzurum\'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

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Erzurum'da dün bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Kehribar Sokak'ta bulunan H.G'ye ait otomobil yedek parça satışı yapılan iş yerine dün tabancayla ateş ettikten sonra kaçan Y.Y'nin yakalanması için ekiplerce yapılan çalışmalar sürdürüldü.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu Dağ Mahallesi'nde saklandığı metruk bir binada yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.