Erzurum'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Haniye için Erzurum'da gıyabi cenaze

ERZURUM - Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastla şehit edilmesinin ardından Erzurum'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Lala Mustafa Paşa Cami'nde ikindi namazı çıkışı toplanan vatandaşlar, Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı, namaz sonrası dua etti ve İsrail aleyhine slogan attı.

Erzurum Sivil Toplum Platformu adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Memur Sen İl Başkanı Mustafa Karataş, İsmail Heniyye'nin şehitlik mertebesine ulaştığına inandıklarını belirterek, "Haniye daha önce de 3 çocuğu ve 3 torununun saldırı sonucu hayatını kaybetti. Artık tam anlamıyla sözün bittiği yerdeyiz. Ailesi ve en yakınlarını Rabb'ine kurban vermesi nedeniyle 'şehitlerin babası' olarak nitelendirdiğimiz büyük komutan ve aziz lider İsmail Haniye'nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır. Şehit veren değil şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki İsmail Haniye'nin şehadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır. İsrail rejimi, İsmail Haniye'yi şehit ederek hiç bir şey başaramamıştır ancak aziz komutan Haniye çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur. Liderleri şehit olan bir hareket asla yenilmez."