Erzurum'da İtfaiye Eri Eğitimleri Başladı - Son Dakika
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Erzurum'da İtfaiye Eri Eğitimleri Başladı

Erzurum\'da İtfaiye Eri Eğitimleri Başladı

Soğuk hava koşullarında itfaiye erlerine yönelik zorlu eğitimler sürüyor. 16 personel, afetlere hazırlık için eğitim alıyor.

11.02.2025 14:18
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Soğuk havaların etkisini sürdürdüğü Erzurum'da yeni göreve başlayacak itfaiye erleri, yangın ve olası afetlere müdahale etmek için zorlu eğitimlere tabii tutuluyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda göreve başlayacak 16 itfaiye eri için 3 haftalık eğitim başladı.

Eğitimler kapsamında personele, trafik kazaları, kurtarma, mahsur kalma, yangın ve çığ gibi olaylara müdahale konusunda gerekli bilgiler veriliyor.

Teorik bilgileri alan personel, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte bugün, seyyar merdivenle tahliye ve kurtarma, kapalı alanda kurtarma, yangına müdahale teknikleri ve yangına köpükle müdahale eğitimleri aldı.

Eğitimleri tamamlayan personel, göreve başladıktan sonra vardiyalarda da eğitimlerine devam ederek olası afetlere müdahale için hazır hale gelecek.

Eğitim Amiri Halit Uludağ, AA muhabirine, yeni başlayan personellere temel itfaiye eri eğitimi verdiklerini söyledi.

Teorik ve uygulamalı eğitimlere devam ettiklerini anlatan Uludağ, "Uygulamalı olarak yangın kulemizde ve yangın odamızda arama kurtarma, yaralı bulma, yangına müdahale tekniklerimiz hakkında perseonellerimizi eğitiyoruz." dedi.

Erlere, bütün malzeme ve olaylara müdahale eğitimleri verdiklerini dile getiren Uludağ, şu bilgileri paylaştı:

"Olay yerine gittiğimizde herhangi bir sorun yaşamamak için itfaiye birimimizde eğitim birimi olarak burayı kullanıyoruz. Yanma odamızda içeride kendimiz ateşi yakıp personelimizi yangına daha iyi şekilde hazır hale gelmesi için hazırlıyoruz. Eğitimlerde pratik olarak trafik kazalarına müdahale, kuyulardan kurtarma, teleferik ve gondolda mahsur kalanları kurtarma, yangına müdahale ve çığ gibi gerekli bütün eğitimleri ilk yardım dahil hepsini vererek personelimizi donanımlı şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bütün olaylara müdahale edecek şekilde itfaiyecileri 3 haftalık periyotta yetiştiyoruz. Bütün malzemeleri ve kurtarma ekipmanlarını öğretiyor, nasıl ve nereden müdahale edilir, hepsini öğretiyoruz."

"Kışın eğitimlerin olması bizim için ayrı avantaj"

Eğitim alan itfaiye eri Rahman Murat Türkmen ise eğitimlerin ikinci haftasında uygulamalı eğitime devam ettiklerini belirtti.

Arama kurtarma personeli olduğunu, yangın eğitimine de katılmasının kendisi için iyi olduğunu aktaran Türkmen, şunları kaydetti:

"Kullandığımız materyaller, aletler, hortumlar, lanslar, tahliye ve yangına müdahale şekilleri hepsini hem uygulamalı hem de teorik şekilde görüyoruz. Şu anda eğitimin ikinci haftasındayız. İnşallah eğitim bittikten sonra vardiyalara dağılarak şehrimizde ya da ülkemizde meydana gelebilecek felaketlerde, selde, depremde, yangınlarda destek vereceğiz ve operasyonlara katılacağız."

Türkmen, kışın eğitimlerin olmasının kendileri için ayrı avantaj olduğunu dile getirerek, "Kullandığımız materyaller, kıyafetler, tüpler, maskelerimiz, her şeyimiz ağır. Bu şartlarda eğitim alıyor olmamız, yangına gideceğimiz zaman bize kolaylık sağlayacaktır. Zoru başarmamız gerekiyor ki işimizde de başarılı olalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da İtfaiye Eri Eğitimleri Başladı - Son Dakika

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