Erzurum\'da Kaçakçılık Operasyonunda 91 Bin 260 Makaron ve Tütün Ürünleri Ele Geçirildi

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Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 bin 860'ı dolu olmak üzere 91 bin 260 makaron ile tütün ürünleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda, 84 bin 400 boş makaron, 6 bin 860 dolu makaron, 13 paket sigara, 28,650 gram tütün, 1500 boş sigara paketi, 2000 makaron jelatin paketi, 1 elektrikli sigara doldurma makinesi, 1 kompresör, 28 litre kaçak içki ile 5 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheliden K.Y. tutuklandı, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.