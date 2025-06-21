Erzurum'da Kalp Ritim Bozukluğu Tedavisi

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde, ritim bozukluğuna bağlı gelişen kalp yetmezliği, "3 boyutlu haritalama yöntemiyle" yapılan 45 dakikalık yakma işlemiyle düzeliyor.

Türkiye'de sayılı merkezlerde uygulanan tedaviyle, kalpteki ritim bozuklukları ve buna bağlı gelişen kalp yetmezliği, yaklaşık 45 dakikalık radyo frekans yöntemiyle yapılan yakma uygulamasıyla stabil hale geliyor.

Cizre'de yaşayan 61 yaşındaki 7 çocuk babası Yusuf Ebe, yaklaşık 3 ay önce nefes darlığı nedeniyle başvurduğu Şırnak'taki hastanede anjiyo oldu.

Kalpte ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği de gelişen ve tedavi için çeşitli merkezlere başvuran Ebe, nefes darlığı şikayeti artıp yürümekte zorlanınca Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Gökhan Ceyhun'a başvurdu.

Tetiklerinde kabin çalışma oranı yüzde 30-35 olarak tespit edilen Ebe, Ceyhun ve ekibince tedaviye alındı.

Ebe'ye yaklaşık 45 dakika süren operasyonda, kapalı anjiyografi yöntemiyle 3 boyutlu navigasyon haritalama tekniği kullanılarak noktasal olarak kalbin elektriksel haritaları çıkarıldı ve ritim bozukluğu tespit edilen yerlerine radyo frekans yöntemiyle yakma uygulaması yapıldı. Hasta Ebe, tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

"Nefes alamıyordum, yürüyemiyordum"

Yusuf Ebe, AA muhabirine, kalp ritim bozukluğu nedeniyle tedavi için çeşitli merkezlere başvurduğunu ancak bir sonuç alamadığını söyledi.

Yaklaşık 1 ay önce nefes darlığının ilerleyip ciddi solunum sıkıntısı çektiğini anlatan Ebe, "Erzurum'a Ceyhun hocaya geldik, Allah razı olsun ameliyat oldum şimdi çok iyiyim. Nefes darlığım çok vardı, nefes alamıyordum, yürüyemiyordum. Gökhan hocam tedavi etti, onun sayesinde rahat rahat nefes alıyorum, kalbim iyileşti." dedi.

Ebe, tedavilerden sonra sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek hastane hizmetlerinden memnun kaldığını dile getirdi.

Doç. Dr. Ceyhun da normal çalışan bir kalbin kan pompalama yüzdesinin yüzde 50 ve üzeri olması gerektiğini belirterek "Hasta bize başvurduğunda yaşadığı ritim bozukluğundan dolayı kalbinin kan pompalaması yüzde 30,35'e kadar düşmüştü. Bu kalp yetersizliğinin sebebi olarak da ritim bozukluğunu tespit ettik. Ritim bozukluğunu tedavi etmek amacıyla hastamızı yatırdık. En güncel teknolojiyle 3 boyutlu haritalama yöntemiyle ritim bozukluğu olan bölgeleri tespit edip yakma işlemi uyguladık. İşlem sonrası bozuk olan kalp atımı tamamen düzeldi ve hastayı taburcu ettik." diye konuştu.

"Yaklaşık 45 dakikalık işlemle ritim bozukluğunu ortadan kaldırdık""

Operasyondan 1 ay sonra kontrole gelen hastanın 24 saat boyunca ritim cihazlarıyla takip edildiğini ve bir sorun tespit edilmediğini anlatan Ceyhun, bunun da tedavinin başarılı gerçekleştiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Hastanın kısa sürede sağlığına kavuştuğunu belirten Ceyhun, şunları kaydetti:

"Kalp yetersizliği semptomları olan hastaya yaptığımız ultrasonografide, çalışan kalp yüzdesinin, yüzde 30'dan 45'lere çıktığını tespit ettik. Önümüzdeki dönemlerde bu tamamen normale dönecektir. Tedaviden sonra hastamız sıkıntılarının kalmadığını ifade etti. Ritim bozuklukları kalbin elektriksel sistemiyle alakalı, müdahale edilmediğinde kalp yetersizliği ilerler ve hayati tehlikelere yol açabilir. Hastamızın ritim bozukluğunu tedavi ettikten sonra kalp yetersizliği de düzeldi, yaklaşık 45 dakikalık işlemle ritim bozukluğunu ortadan kaldırdık."

Çarpıntı, nefes darlığı şikayeti olanların basit bir elektrokardiyografi (EKG) filmi çekilerek ritim bozukluğunun tespit edilebildiğini ifade eden Ceyhun,"Hastanemizde 3 boyutlu haritalama cihazlarımız mevcut, bu işlem Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılıyor. 3 yıldır merkezimizde 3 boyutlu navigasyonla ritim bozukluklarını tespit edip yakma suretiyle ortadan kaldırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.