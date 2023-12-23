Erzurum\'da Kar Sebebiyle Yolda Kalanlara Kızılay Yardımı

ERZURUM'da öğle saatlerinde başlayıp akşama kadar süren kar sebebiyle yolda kalanlara, Türk Kızılay Erzurum Afet Müdahale Merkezi ekipleri, yiyecek ve içecek ikram etti.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, akşama kadar devam eden yağış sebebiyle yollarda ulaşım, güçlükle sağlandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yağışın yoğun olduğu yüksek kesimlerde, kalınlık 20 santimetreye kadar ulaştı. Kar ve tipi nedeniyle yolda kalanların yardımına Türk Kızılay Erzurum Afet Müdahale Merkezi ekipleri yetişti. Saat 13.00'de araçlarıyla yola çıkan ekipler, Erzurum- Bayburt Kop Dağı ve Erzurum- Çat- Bingöl karayolu Çirişli mevkilerinde mahsur kalanlara bisküvi, su, meyve suyu ve kek ikramında bulundu.